«تشكيلي» يتهم فنانا آخر بتقليد عمله المشارك في تجميل العاصمة الإدارية

اتهم الدكتور محمود صالح مدرس النحت بكلية التربية النوعية، بجامعة بورسعيد، فنان آخر، بتقليد عمله النحتي الذي سبق فوزه في مسابقة تجميل العاصمة الإدارية، مشيرا إلى أن العمل المقلد يعرض حاليا ضمن معرض «أجيال»، المقام بجاليري قرطبة بالمهندسين.

تمثال وجه من حديد

أضاف الدكتور محمود صالح لـ«الوطن»: فوجئت بأحد الفنانين المشاركين في المعرض الخاص بجاليري قرطبة (أجيال)، يعرض عمل صورة طبق الأصل يعتبر نموذج مصغر من عملي المشارك به في تجميل العاصمة الإدارية العام الماضي، من خلال مسابقة طرحتها العاصمة الإدارية في ذلك الوقت.

وتابع أن العمل الفني الخاص بي نحت حديد بعنوان (وجه من حديد)، مستوحى من الحضارة المصرية القديمة، وفلسفة العمل تاقش صمود الإنسان المصري، خصوصا في ظل المتغيرات والتحديات الاجتماعية والسياسية، التي تغير لها في السنوات الأخيرة.

وأضاف صالح: «وهذا العمل الخاص بي موثق رسميا من الدولة، من خلال وزارة التعليم العالي، وأيضا شركة العاصمة الإدارية، وأيضا موثق إعلاميا من خلال الصحف القومية من تليفزيون الدولة على القناة الأولى في برنامج التاسعة مساء مع الإعلامي يوسف الحسيني، والقناة الثانية في برنامج مصر جميلة، وغيرها من القنوات الإقليمية مثل تليفزيون القنال وغيرها».

وأوضح أنه بشهادة جميع الفنانين في مجال النحت، جرى سرقة فكرة وأسلوب العمل من حيث الشكل والصياغة، حتى أن عدد كبير من الزملاء، كانوا يعتقدون أن العمل الموجود حاليا في معرض قرطبة هو الخاص بي، منوها بأنه طلب من جاليري قرطبة رفع العمل المقلد لعمله، كما أنه سيلجأ إلى تقديم شكوى رسمية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

جاليري قرطبة: لن نرفع التمثال المشابه إلا بحكم رسمي

قال الناقد الفني محمد الجبالي، صاحب ومدير جاليري قرطبة، إن الفنان المشارك بعمل في المعرض الحالي بالجاليري، يتشابه مع عمل الفنان محمود صالح، لكنه ليس بالضرورة تقليدا له، وأن هذا النموذج في العمل موجود في الفن العالمي، وأن كلا الفنانين المصريين، استوحيا العمل النحتي الخاص بكل منهما من العمل الأجنبي.

وتابع «الجبالي»، بناء عليه، فجاليري قرطبة لن يرفع العمل من المعرض الحالي، إلا إذا صدر حكم أو قرار رسمي بثبوت واقعة التقليد، إنما غير ذلك فليس على الجاليري أية مسؤولية قانونية، ولا صلاحية اتخاذ قرار رفع عمل مشارك في معرض فني لديه، إلا إذا ثبت أن العمل مزيفا.