منى عبد الغني: «بطمن عليا» يضم رسائل للأسرة.. واتهموني بالجنون بسببه

عبرت الفنانة والإعلامية منى عبد الغني، عن سعادتها بردود الفعل حول أغنية «إلى الأبناء»، التي أعادت طرحها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ولاقت تفاعلاً كبيراً تزامناً مع الاحتفال بعيد الأب، قائلة: «الأغنية رسالة كنت أرغب في تقديمها إلى جمهوري ليس في عيد الأب فقط، ولكنها مناسبة في كل وقت لإحياء القيم الجميلة والنبيلة، فنحن يجب أن نبر أبنائنا قبل أن يقوموا ببرنا ونهتم بهم في جميع مراحلهم العمرية».

أغنية «إلى الأبناء» ضمن ألبوم كامل

وكشفت الفنانة منى عبد الغني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الأغنية جاءت ضمن ألبوم كامل يتضمن رسائل لكل أفراد الأسرة، قائلة: «أنتجت ألبوم كامل مع الملحن وليد سعد والمؤلف الكبير بهاء الدين محمد، في 2011، اتهموني بالجنون بسببه في ذلك الوقت، وقالوا لي أن اكتفي بأغنية واحدة».

منى عبد الغني: «بطمن عليا» يضم 10 أغاني

وتابعت الفنانة: «قدمت ألبوم مكون من 10 أغاني عبارة عن رسائل للأسرة منها عن الأطفال والشباب الذين يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي بشكل خاطئ، أو الوصايا العشر التي تلقنها الأم لابنتها في ليلة زفافها، وبها أغاني تحبب الأطفال في الصلاة بعنوان «سن صغير»، وأطرح أغنية كل فترة تناسب الوقت الذي نعيشه».

وطرحت الفنانة منى عبد الغني، أغاني ألبوم «بطمن عليا» الذي يضم عددا من الرسائل الاجتماعية المختلفة، عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب» في 2018، ويضم أغاني «بطمن عليا»، «الفرح»، «سن صغير»، «اللي اتعود»، «شريك حياتك»، «أوعى تفكر»، «إلى الأبناء»، «بيكدب ليه»، «سمعته من بعيد» بالإضافة إلى أغنية بعنوان «طاعة الزوج»، وجميع الأغاني من كلمات بهاء الدين محمد وألحان وليد سعد.