«بني سويف» توافق على بروتوكول تعاون مع «القابضة للمياه» لتشجيع البحوث

وافق مجلس جامعة بني سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، في جلسته رقم 210، على عقد بروتوكول تعاون بين كلية العلوم والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك في إطار خطة الجامعة لتطوير المشروعات البحثية التطبيقية لمواكبة التطور العالمي وربطها بالكيانات الصناعية.

تطوير المهارات البشرية

وأوضح الدكتور منصور حسن، أنّ البروتوكول يهدف إلى تطوير المهارات البشرية والعمل على تشجيع البحوث الجامعية وحل المشكلات التقنية، وتعزيز سياسية التعاون مع مختلف القطاعات التخصصية، لافتا إلى أنّ البروتوكول يحقق فرص تدريب لطلاب كلية العلوم داخل الشركة، والتعاون في نشر الأبحاث العلمية وتبادل المعلومات والمراجع وحل المشكلات التقنية التي تقابلها الشركة، فضلا عن تنظيم المحاضرات والدورات والمؤتمرات وورش العمل، وتصميم دبلومات متخصصة للمهتمين بمجال المياه.

خطة عمل واضحة

وأشار رئيس الجامعة إلى أنّ الطرفان اتفقا على تشكيل لجنة مشتركة لإدارة البروتوكول وتعظيم الاستفادة في مجالات العمل بين الطرفين، حيث تستطيع اللجنة اتخاذ القرارات اللازمة لتسيير العمل في المشاريع ذات الصلة، والعمل على تذليل العقبات التي تواجه التنفيذ الفعال واقتراح مجالات جديدة للتعاون، وذلك من خلال خطة عمل واضحة تقوم اللجنة بوضعها.