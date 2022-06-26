جامعة بني سويف تحصد المركز 10 محليا و30 إفريقيا بتصنيف ليدن الهولندي لأول مرة

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، نجاح الجامعة في تحقيق قفزة علمية دولية جديدة من خلال وصولها للمركز 10 محلياً و30 إفريقيا في تصنيف ليدن الهولندي التي تعد من أفضل الجامعات العلمية على مستوي العالم (CWTS Leiden University) طبقا لنتائج التصنيف الذي أعلنت نتيجته 22 يونيو الجاري عن الفترة 2017-2020.

التصنيف الهولندي يضم 30 ألف جامعة عالمية

وأشار رئيس جامعة بني سويف إلى أنَّ التصنيف الهولندي قد ضم 30 ألف جامعة عالمية وهو يعتمد على النشر العلمي العالمي في قاعده بيانات Clarivate وجودة هذه البحوث المشار إليها ومدي ارتباطها بخطط التنمية حيث شاركت الجامعة بعدد 2382 بحث عن الفترة 2017-2020 حيث أسهمت بعدد 259 بحثًا في الربع الأول بنسبه 9.10 %متفوقة بذلك على جميع الجامعات المصرية المشاركة في نسبه الأبحاث المنشورة.

وبذلك تكون لجامعه بني سويف الصدارة على جميع الجامعات المصرية المشاركة في التصنيف في نسبه الأبحاث المنشورة في الربع الأول (%10 top (PP في العلوم الفيزيائية والعلوم الهندسية وعلوم الحياة والأرض والعلوم الصحية والطبية الحيوية.

وأوضح أنَّ الجامعة تعتمد استراتيجية بحثية تقوم على تشجيع البحث العلمي، والنشر الدولي، والباحثين، وتذليل كل العقبات التي تواجههم، مشيداً بدور الباحثين وجهودهم المبذولة في النشر الدولي لرفع تصنيف الجامعة، المستوى البحثي، ومواكبة التقدم العالمي وزيادة الاهتمام بالأبحاث التطبيقية التي تخدم المجتمع، وتعمل على مواكبة أهداف خطة مصر للتنمية المستدامة 2030.

إشادة بجهود الباحثين

ووجهت الدكتورة سما الدق مدير مكتب التصنيف الدولي، الشكر والتقدير لرئيس الجامعة لتشجيعه للعلماء والباحثين ودعمه لقطاع الدراسات العليا والبحوث، ورغبته القوية في جعلها جامعة بحثية، إذ حققت الجامعة فى العلوم الفيزيائية، والعلوم الهندسية، المركز التاسع بنشر 400 بحث بنسبة 5.13% في الفترة الأولى، والمركز التاسع بنشر 146 بحثاً بنسبة 8.8% في علوم الحياة والأرض، والمركز التاسع بنشر 325 بحثًا في العلوم الصحية، والطبية الحيوية بنسبة 5.8%.