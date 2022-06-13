رئيس جامعة بني سويف: 4 برامج دراسية لطلاب العام الدراسي الجديد بـ«الأهلية»

أكد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، أن العمل يجرى على قدم وساق للإنتهاء من جامعة بني سويف الأهلية الجاري تنفيذها بالحرم الجديد للجامعة ببني سويف الجديدة، لافتا إلى أنه يجرى حالياً الإنتهاء من أعمال الفرش للمباني و المدرجات و القاعات و تركيب الأجهزة و المعدات وغيرها من الأدوات و المستلزمات التي تسهم في إثراء العملية التعليمية و تلبية متطلباتها وتحقق أهداف التنمية المستدامة من اجل إخراج كوادر تعليمية متميزة تتماشى مع إحتياجات سوق العمل محلياً ودولياً.

4 برامج دراسية لطلاب العام الدراسي الجديد

وأضاف رئيس جامعة بني سويف في تصريحات خاصة لـ" الوطن"، أن الجامعة في انتظار صدور القرار الجمهور بشان الجامعة الأهلية لبدء الدراسة، مشيراً إلى انه جرى تجهيز 4 برامج دراسية ليتم إتاحتها للطلاب حال صدور القرار للتقدم إليها، والالتحاق بهان تتمثل في برامج كليات «الطب و طب الأسنان و الصيدلة و العلاج الطبيعي»، مؤكداً أن الجامعة ستكون مجهزة بكافة الإمكانيات و المعدات التي تسهم في الإرتقاء بالمنظومة للعملية التعليمية .

رئيس جامعة بني سويف: انتظام امتحانات التيرم الثاني دون مشاكل

وأكد رئيس جامعة بني سويف، انتظام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022 بمختلف الكليات، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا، لافتا إلى أن الجامعة ملتزمة بقرارات الأعلى للجامعات فيما يتعلق بالخريطة الزمنية للعام الدراسي وامتحانات التيرم الثاني، وأوضح أن الامتحانات ستنتهي مطلع شهر يوليو المقبل، وأن هناك توجيها من قبل مجلس الجامعة بضرورة سرعة تصحيح أوراق الامتحانات و إعلان النتائج في أسرع وقت.