رئيس جامعة بني سويف يسلم «النادي الرياضي» التصور الهندسي للفرع الجديد

استقبل الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، اللواء سامي توفيق، رئيس مجلس إدارة نادي بني سويف الرياضي وعضو مجلس النواب، لاستعراض وتسليم الرسوم الهندسية النهائية التي أعدها وصممها مكتب الاستشارات الهندسية بالجامعة، لفرع النادي الجديد بشرق النيل.

دراسات وتقارير فنية

وخلال اللقاء، أكد الدكتور منصور، أهمية دور الجامعة وتسخير إمكانياتها العلمية والتكنولوجية في خدمة المجتمع وتلبية احتياجاته، لافتا إلى أنّ مكتب الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة يعد التصميمات الهندسية للمشروعات، ويقدم الدراسات والتقارير الفنية والاستشارات في مختلف التخصصات الهندسية، مؤكدا تعاون الجامعة الكامل مع الجهات والهيئات على مستوى المجالات لتحقيق التنمية المستدامة للشعب المصري.

تعاون مثمر

من جانبه، وجّه اللواء سامي توفيق، تحية شكر وتقدير إلى جامعة بني سويف، باعتبارها بيت الخبرة وقاطرة التنمية بالمحافظة، فضلا عن تعاونها المثمر مع الهيئات والمؤسسات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني، الأمر الذي ينعكس بشكل واضح في النهوض بالمجتمع السويفي على مستوى المجالات الصحية والثقافية والرياضية والاجتماعية.