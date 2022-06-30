المشاط: المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي تسجل 26 مليار دولار

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي ووزير التخطيط الأسبق، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتوطيد العلاقات الاقتصادية بين الجهات الوطنية المختلفة وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بما يعزز رؤية التنمية الوطنية 2030.

التعاون المشترك بين المعهد وشركاء التنمية

وخلال اللقاء بحث الجانبان سبل التعاون المشترك بين المعهد وشركاء التنمية، في ظل الدور الذي يقوم به على مستوى الأنشطة البحثية والتدريبية والتعليمية، ودوره كمركز للفكر ونشر الوعي فيما يتعلق بقضايا التخطيط والتنمية، وفرص العمل المشترك المحتملة بين معهد التخطيط القومي وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر بشركاء التنمية كافة من المنظمات الإقليمية

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر بشركاء التنمية كافة من المنظمات الإقليمية والدولية ومؤسسات التمويل الدولية، بما يعزز جهود الدولة التنموية، سواء من خلال التمويلات التنموية أو الدعم الفني ونقل الخبرات، موضحة أن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي تسجل نحو 26 مليار دولار يتم من خلالها تنفيذ 372 مشروعًا في مختلف مجالات التنمية ذات الأولوية ومن بينها البنية التحتية المستدامة والنقل والتعليم والتنمية الزراعية والريفية.

كما أشارت إلى دور التعاون متعدد الأطراف في تعزيز العلاقات بين القطاع الخاص المصري وشركاء التنمية من خلال التمويلات التنموية التي سجلت خلال عامي 2020 و2021 نحو 5 مليارات دولار موجهة للقطاع الخاص فقط، بالإضافة إلى التعاون على المستوى الفني.

تعزيز نهج التخطيط العلمي في مصر

ومن جانبه استعرض الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، الدور الذي يقوم به المعهد لتعزيز نهج التخطيط العلمي في مصر على مدار عقود من خلال الأنشطة البحثية والتدريبية والتعليمية، ونشر فكر التخطيط في المؤسسات الوطنية، بهدف تعزيز التنمية الشاملة في مصر.