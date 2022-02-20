رئيس الأكاديمية العربية: الوسائل البحرية مسؤولة عن نقل 90% من التجارة العالمية

أكد الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن النقل البحري مسؤول عن نقل 90% من حجم التجارة العالمية، مشيرا إلى أنه شهد ارتفاع في أسعار الشحن، بنسبة 196%.

عبد الغفار: لولا النقل البحري لكن كارثة كبرى تحيط بالبشرية بسبب كورونا

وقال عبدالغفار خلال كلمته في مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات (RSMTL)، إن الجميع يرى ما قدمه النقل البحري، منذ بداية تفشي جائحة كورونا، وأن وزارة النقل تعاملت مع جائحة فيروس كورونا بشكل احترافي، وأن النقل البحري، أدى دورا كبيرا في نقل الإمدادات الطبية في جائحة كورونا، وأنه لولا النقل البحري، لكن كارثة كبرى تحيط بالبشرية.

عبدالغفار: البحر الأحمر ضمن البحار الأكثر استراتيجية لموقعه

وأشار رئيس الأكاديمية العربية للنقل البحري، إلى أن الدول أعطت اهتماما كبيرا لتطوير الطرق والمواني البحرية، وانشاء مواني جافة، موضحا أن البحر الأحمر، ضمن البحار الأكثر استراتيجية لموقعه، وأن الأكاديمية تتواجد اليوم للمشاركة في المؤتمر كشريك استراتيجي مع جامعة الجلالة.