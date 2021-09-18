الطب 90%.. خفض الحد الأدنى لكليات الأكاديمية العربية بالإسكندرية

أعلنت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، اليوم السبت، عن خفض الحد الأدنى للتقدم إلى كليات الأكاديمية للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية والثانوية الأزهرية هذا العام، وذلك بتخفيض قارب على 5% من التنسيق المسبق إعلانه للثانوية العامة.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية تنسيق كليات الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى في الإسكندرية، بعد خفض الحد الأدنى للشهادات المعادلة، فيما سيتم تلقي أوراق طلاب الثانوية العامة للعام الماضي، بنفس الحد الأدنى المقرر للعام الماضي.

تنسيق كليات الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا للشهادات المعادلة

- الطب البشري: 90%

- صيدلة، وطب أسنان: 85%

- هندسة: 75%

- حاسبات وذكاء اصطناعى: 65%

- اللغة والإعلام، وإدارة الأعمال والنقل الدولى واللوجيستيات: 60%

مميزات كليات الأكاديمية العربية

وعددت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالإسكندرية، في بيان لها، المميزات التي يحصل عليها الطلاب من الالتحاق بكليات الأكاديمية، من ضمنها اعتماد الشهادات من المجلس الأمريكي للهندسة والتكنولوجيا (ABET)، ومن المعهد الملكي للمهندس المعماري البريطاني (RIBA)، ومن مؤسسة اعتماد إدارة الأعمال الدولية (FIBAA)، فضلاً عن المجلس الأعلى للجامعات المصرية، بالإضافة إلى الحصول على شهادة الجودة.

رابط التسجيل في تنسيق كليات الأكاديمية العربية

ونشرت الأكاديمية العربية تنسيق الكليات التابعة لها بنتيجة الثانوية العامة المعادلة، حيث دعت الطلاب إلى سرعة التقديم وإنهاء اجراءات القبول الفوري، وذلك عبر ذلك الرابط التالي:

https://aastmtic.aast.edu/onlineadmission