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«بني سويف» تستعرض خطة كلية الخدمة الاجتماعية في مجال التغيرات المناخية

كتب:

عمرو رجب احمد
12:07 م | الخميس 30 يونيو 2022
جانب من الإجتماع

جانب من الإجتماع

استعرض مجلس جامعة بني سويفن برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، في جلسته رقم 210، مقترحات كلية الخدمة الاجتماعية التنموية في مجال التغيرات المناخية، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات.

مواجهة المناخ

وأوضح الدكتور منصور حسن، أنّ الخطة شملت عقد دورات تدريبية للرائدات الريفيات، بشأن الآثار المترتبة على التغيرات المناخية وآليات مواجهتها، ودورات عن تنمية الوعي المجتمعي بالتغيرات المناخية وآثرها على المجتمع، إضافة إلى إعداد أوراق عمل للأقسام العلمية حول دور الجامعة في معالجة إشكاليات وقضايا التغييرات المناخية، وتطوير المناهج الدراسية بما يتوافق مع تحقيق الوعي الطلابي بالتغيرات المناخية.

الحفاظ على المناخ

وأشار رئيس الجامعة، إلى أنّ الخطة تضمنت عقد العديد من المؤتمرات وورش العمل والندوات حول المجالات البيئية والطاقة المتجددة والتوعية البيئية والحفاظ على المناخ، ومظاهر التلوث البيئي، إضافة إلى المشاركة الفعالة في المبادرات القومية التي تستهدف المحافظة على البيئة، وتعزيز دور المشروعات البحثية ومشروعات التخرج التي تخدم تنمية الوعي بالتغيرات المناخية.

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