إحباط محاولة لتهريب 9540 قرص ترامادول إلى داخل البلاد

أحبط رجال الجمارك في الإدارة العامة للوارد الجوي، برئاسة رامي دياب، مدير عام الوارد، بالاشتراك مع إدارة الفحص بالأشعة وإدارة البحث الجنائي وإدارة مباحث المخدرات، بمطار القاهرة، محاولة تهريب عدد من أقراص الترامادول المخدرة وكمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

اشتباه في بوليصة شحن

وأكد أنّه في أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود الواردة بجمرك الأمتعة الشخصية مصر للطيران، برئاسة مايسة السيد، مدير الجمرك، اشتبهت سماح مدبولي، مأمور الجمرك، في مشمول بوليصة الشحن رقم 77/57465726 بوزن 73 كيلو جراما واردة من فرنسا بعدد 5 طرود، حيث لاحظت أنّ الوارد عبارة عن مأكولات جافة، في حين أنّ المدون على بوليصة الشحن أنّ الصنف الوارد أمتعة شخصية.

وبالعرض على مدير الجمرك، وجّهت بعرض الطرود على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة لجنة الفحص المكونة من أحمد جلال ومحمد غريب ونورهان محمد ومحمد سعد، بإشراف محمد رشاد ومحمد جمال مدير إدارة عمليات الفحص بالأشعة، فتم تأكيد الاشتباه والإفادة بوجود ما يشبه شرائط وعلب الأدوية موزعة داخل علب المأكولات الجافة المغلقة.

162 علبة أدوية بشرية مخبأة داخل علب مأكولات جافة

وتم تشكيل لجنة من سماح عواد مدبولي، ومحمد عبدالمنعم، ورامي رمضان إبراهيم، لفتح الطرود ومعاينتها، فتبيّن وجود 954 شريطا بها 9540 قرصا، يشتبه أن تكون لمادة مخدرة، و162 علبة أدوية بشرية مخبأة داخل علب المأكولات الجافة، وتم عرض الأقراص على الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع ميناء القاهرة الجوي، فأفادت بأنّها أقراص الترامادول المخدرة.

وقرر رامي دياب، مدير عام الوارد الجوي، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 2 لسنة 2022 وتحريز المضبوطات.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والمهندس وليد عبدالله، رئيس قطاع الالتزام التجاري، وهالة محمود، مستشار رئيس المصلحة والمشرف على قرية البضائع، والدكتور سعد سالم، رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا الالتزام التجاري، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط محاولات التهريب.