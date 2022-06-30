4 طرق للاحتيال والنصب الإلكتروني على عملاء البنوك.. منها رسائل «SMS»

بعد التحول الرقمي الذي يشهده العالم مؤخرا، وتوجه غالبية الأشخاص لوضع مدخراتهم وأموالهم في البنوك في حسابات وبطاقات بنكية، حاول اللصوص مواكبة تلك التغيرات بتطوير برامج خبيثة لاختراق بيانات العملاء، ومن ثمَّ سرقة الحسابات البنكية، أو حتى سرقة البطاقات نفسها التي يتم بها سحب الأموال، وفي أحسن الظروف قد يتعرض الفرد لضياع البطاقة نفسها.

ماذا يفعل العميل عند تعرض بطاقته البنكية للسرقة؟

عند سحب مبلغ من البطاقة المصرفية بدون علمك، نتيجة لتعرضها للاختراق أو الضياع أو السرقة، يتوجب عليك القيام بالتالي:

1. ضرورة إبلاغ خدمة عملاء البنك المُصدر للبطاقة على الفور، والذهاب للفرع لتتبع آخر عملية سحب تمت من خلال البطاقة قبل إيقافها.

2. لتسريع الإجراءات؛ يتم الاكتفاء بإبلاغ البنك بالاتصال بخدمة العملاء دون الذهاب للفرع.

3 خطوات لوقف البطاقة الائتمانية حال سرقتها أو اختراقها

1. تقديم طلب لإدارة البنك بإيقاف أي تعاملات للبطاقة في خلال 7 أيام.

2. تقديم طلب لاستخراج بطاقة جديدة.

3. عند تلقي البنك لطلبك، سيوقف عمليات السحب على أي مبالغ مالية من البطاقة المخترقة أو المسروقة.

أشهر أنواع عمليات الاختراق والاحتيال للحسابات

وتتعدد أنواع عمليات الاختراق والاحتيال للحسابات البنكية والبطاقات، كالتالي:

- اطلاع المحتال أو الهاكر على بيانات البطاقة

يعد ذلك النوع من عمليات الاختراق أو الاحتيال الأكثر انتشارا، خاصةً في الآونة الأخيرة، ويمكن وقتها للمحتال القيام بسحب مبالغ كبيرة من البطاقات بدون علم صاحبها بمجرد معرفته للبيانات السرية للعميل، ولذلك تحرص البنوك بصفة دورية على إطلاق حملات توعية ونشر التحذيرات التي من شأنها تنبه جميع المتعاملين مع البنوك بخطورة مشاركة معلومات الحسابات والبطاقات مع أي شخص آخر، ومن أشهر طرق النصب في الآونة الأخيرة:

- انتحال صفة موظفي البنك التابع له العميل، وسؤال الأخير عن بياناته السرية لإجراء بعض التحديثات على حساباته

- إرسال رسائل «SMS»، أو بريد إلكتروني به روابط بمجرد فتحها تنشر برامج خبيثة بالجهاز الذي يمتلكه العميل، وبالتالي سهولة الوصول للبيانات السرية للبطاقات والحسابات وغيره، والتي تسهل للهاكرز عمليات السرقة بدون وجود البطاقة.

- الاحتيال بواسطة المتاجر

كن حريصا وأنت تقوم بالتسوق والدفع بالكريدت كارد من تعرضك لخطر اختراق بياناتك، إذا كانت التعاملات قد تمت مع أحد المتاجر غير الأمينة على البيانات التي قمت بإعطائها طوعا لإنهاء عمليات الشراء التي قمت بها، ولكن كيف يتم سرقة بياناتك في المتاجر؟

قد تكون أجهزة الدفع بالمتاجر تقوم بتخزين البيانات، وبالتالي يتمكن أصحاب المتجر من استخدامها في السحب والشراء من بطاقة العميل، فيما يعد ذلك النوع من عمليات الاحتيال أقل انتشارا.