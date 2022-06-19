رسائل نصية من البنوك لعملائها: احذروا سرقة الحسابات بهذه الطريقة

توجه البنك التجاري الدولي، برسائل نصية قصيرة لعملاءه، SMS، بهدف نشر التوعية وحماية حساباتهم المصرفية، من لصوص الإنترنت والهاكرز، التي احتوت على تعليمات مشددة، بضرورة الحفاظ على سرية البيانات.

«التجاري الدولي» يحذر عملاءه من اختراق حساباتهم البنكية

أفادت رسائل البنك التجاري الدولي، بأنه على العميل لتفادي اختراق حساباته أو بطاقاته البنكية، ضرورة تحديث الهاتف المحمول أو اللاب توب أو أية أجهزة رقمية أو إلكترونية أخرى يستخدمها للوصول إلى مدخراته.

احذروا.. الهاكرز يستهدفون الإنترنت البنكي

كما أوضح «التجاري الدولي»، أن خدمة الإنترنت بانكيج تحديدا يتم استهدافها من قبل الهاكرز عبر البرامج الخبيثة التي يتم إرسالها أو تحميلها من خلال التطبيقات والرسائل التي تحتوي على روابط مجهولة المصدر.

تحميل برامج الحماية للأجهزة لتجنب الاختراق

كما نصح البنك التجاري عملاءه لتجنب اختراق حساباتهم، أن يقوموا بتحميل أفضل برامج الحماية للأجهزة الإلكترونية التي يستخدمونها للوصول إلى مدخراته وأمواله في البنوك، والتي تكون موثوقة المصدر ويتم تحميلها من المتاجر الرسمية على الإنترنت.

نص رسالة البنك التجاري الدولي

وجاء نص رسالة البنك كالتالي، «حرصًا منا على سرية بياناتك البنكية، برجاء تحديث نظام تليفونك المحمول أو اللابتوب أو أي جهاز بتستخدمه للدخول على خدمة الإنترنت البنكية، وبضرورة تحميل أفضل برامج الحماية للأجهزة».

واستجاب أغلب البنوك العاملة في مصر لنشر حملات توعيه لعملائهم تحذرهم من اختراق حساباتهم البنكية، مع تعريفهم بكيفية تجنب ذلك الأمر.

تناول أغلب حملات التوعية لعملاء البنوك التنبيه بضرورة حذف الرسائل مجهولة المصدر والتي تحتوى على روابط أو لينكات بمجرد فتحها تصيب جهاز العميل ببرامج خبيثة يمكن من خلالها سرقة البيانات السرية للحسابات والبطاقات البنكية، وبالتالي سهولة سرقة المدخرات.