«مبروك كسبت 3000 جنيه».. تعرف على أحدث محاولات سرقة الحسابات البنكية

تتوالى تحذيرات البنوك المحلية لعملائها من محاولات النصب الإلكتروني التي انتشرت في الآونة الأخيرة، لاختراق الحسابات البنكية وسرقة أموال المودعين، عبر ادعاءات وهمية وانتحال صفة موظفي البنك، حيث تتعدد طرق السرقة الإلكترونية عبر صفحات وعروض بأسماء البنوك على مواقع التواصل الاجتماعي، وطرق أخرى كثيرة نستعرضها في التقرير التالي:

البنك التجاري الدولي يحذر عملاءه من العروض الوهمية.. لـ«سرقة حساباتكم»

حذر البنك التجاري الدولي عملاءه من محاولات النصب الإلكتروني، عبر انتحال اسمه التجاري وصفته، وذلك باستخدام صفحات وعروض وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، الغرض منها الحصول على معلومات سرية تخص حسابات العملاء المصرفية، وبالتالي سهولة اختراقها وسرقتها.

مبروك كسبت 3000 جنيه.. أحدث وسيلة نصب إلكتروني

وتابع البنك، في بيان، أنَّ أحدث تلك المحاولات من قبل الهاكرز أو لصوص الإنترنت، هو إرسال رسائل نصية إلى عملائه تحمل العبارة التالية: «مبروك كسبت 3000 جنيه من البنك التجاري الدولي»، أو بإيهام العملاء بالحصول على نقاط في حساباتهم بقيمة مبلغ مالي معين يضاف إلى المدخرات المودعة لدى البنك، بشرط إدخال كلمة المرور وبيانات شخصية تسهل من عملية اختراق الحساب المصرفي.

«التجاري الدولي»: احذروا الروابط الخارجية

وأوضح «التجاري الدولي» الفارق بين العروض الوهمية والحقيقية للبنك هو الموقع الذي يتم الإعلان من خلاله، إذ إنَّ الأخيرة يتم الإعلان عنها بشكل رسمي من الـCIB، عبر العديد من الوسائل؛ أهمها رسائل نصية تحمل اسم الـCIB، وليست أرقام أو حسابات مجهولة، ويمكن بسهولة الاستفسار عن حقيقتها عبر الاتصال بخدمة العملاء.

وفي ردوده الرسمية على استفسارات عملائه عن مدى صحة العروض وحقيقة الحصول على نقاط من عمليات الشراء باستخدام الكريدت كارد وماكينات ATM واستبدالها بهدايا نقدية وعينية من علامات تجارية شهيرة، مستخدماً صفحته الرسمية، وجّه الأشخاص لزيارة الموقع الرسمي للبنك على الإنترنت: «يمكنكم الإطلاع على أحدث عروض البنك التجاري الدولي على موقعه الرسمي».

عند التعرض لمحاولة نصب إلكتروني.. كيف يتصرف العميل؟

وشدد البنك التجاري الدولي على ضرورة حذف أية رسائل مجهولة تنتحل صفته، مع ضرورة الإبلاغ في أسرع وقت عن صفحات العروض الوهمية، وكذلك الإيميلات أو أية روابط لا تتبع «التجاري الدولي»، وغيرها من وسائل النصب الإلكتروني: «عند إدخال أية بيانات لحسابك أو بطاقاتك البنكية، عليك الإسراع بالإبلاغ عنها، وطلب إيقاف الحساب أو البطاقة وتغيير كلمة السر»، «احذر من طرق النصب الإلكترونية ولا تضغط على أية روابط مجهولة، ولا تدخل أية بيانات خاصة بحسابك لسرقة بيانات الحساب».