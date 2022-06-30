عاجل .. وزيرة الصناعة: مصر مستعدة لنقل خبراتها إلى الجزائر

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وجود آفاق كبيرة للتعاون المصري الجزائري في المجالات كافة، خاصة في الصناعات في القطاعات ذات الأولوية من الجانبين، خاصة مجالات الأغذية، والجلود، والأحذية، والنسيج، والأخشاب، وقطع الغيار.

معدلات نمو إيجابية

وأضافت وزيرة التجارة والصناعة، خلال كلمتها في المنتدى الاقتصادي المصري الجزائري المنعقد في الجزائر حاليا، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن بن عبدالرحمان الوزير الأول الجزائري، أنّ مصر حققت معدلات نمو إيجابية جاوزت 6%، رغم الأزمة الاقتصادية العالمية، كما حققنا أعلى قيمة في الصادرات غير البترولية بمعدل نمو 27%.

شراكات مع الأصدقاء وتسهيلات للمستثمرين

وأشارت إلى وجود دعم كبير من الدولة المصرية للصناعة الوطنية، والشراكة مع الدول الصديقة والشقيقة، عبر تسهيلات للمستثمرين والمصنعين، وإنشاء مجمعات صناعية، وربط الأنشطة الإنتاجية والمشروعات القومية التي أطلقتها الدولة في القطاعات الهندسية والتشييد والبناء والصناعات الغذائية والبنائية.

وشددت على استعداد مصر لنقل الخبرة الوطنية في إنشاء وترفيق المناطق الصناعية، وإنشاء وتجهيز المجمعات الصغيرة والمتوسطة للجزائر، عبر تنظيم زيارات للمشروعات والتدريب.

زيادة حجم التبادل التجاري مع الجزائر 5.5%

ولفتت إلى وجود تطور كبير في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بزيادة حجم التبادل التجاري بنسبة 5.5% في عام 2021، رغم تداعيات كورونا التي أثرت على معدلات نمو التجارة العالمية.

وأوضحت حجم الاستثمارات المشتركة، حيث بلغ عدد الاستثمارات المصرية في الجزائر من 2002 إلى 2018 إلى ملياري دولار موزعة على 28 مشروعا في التشييد والبناء والصناعة، وتتيح العديد من فرص العمل للشباب الجزائري.