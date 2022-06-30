مدبولي: سنتخارج من بعض الأنشطة لصالح القطاع الخاص جزئيا أو كليا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ مصر تخوض في الوقت الحالي، حوارا علميا بشأن وثيقة سياسة ملكية الدولة، وهو الحوار الصحي الذي سيستمر لمدة تقترب من شهرين، بالتعاون بين المستثمرين والقطاع الخاص ورجال الدولة والخبراء.

وثيقة سياسة ملكية الدولة

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي الجزائري المصري قبل قليل، أنّ وثيقة سياسة ملكية الدولة، تحدد فلسفة وجود الدولة في النشاط الاقتصادي، وآليات التخارج من الأنشطة التي ترتأي الدولة اضطلاع القطاع الخاص بها جزئيا أو كليا.

خفض موافقات استصدار التراخيص للمشروعات

وأوضح أنّ الحكومة اتخذت إجراءات مهمة، بينها خفض موافقات استصدار التراخيص للمشروعات إلى 20 يوم عمل بحد أقصى، ومنح الرخصة الذهبية التي تجب بكل الموافقات الأخرى بالمشروعات الكبرى الصناعية أو الملفات ذات الأهمية التي تساهم في النمو الاقتصادي المصري.

وحدة حل مشكلات المستثمرين

وأشار إلى إنشاء وحدة لحل مشكلات المستثمرين تحت إشرافه مباشرة، للمساهمة في تهيئة المناخ الجيد لبيئة الاستثمار في مصر، إضافة إلى حوكمة الجهات الرقابية الأساسية المصرية لحماية المنافسة وحماية المستهلك ومنع الاحتكار، وأمان الغذاء والدواء.

وشدد على اهتمام مصر بإفساح المجال للقطاع الخاص، والعمل على البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.