مدبولي لـ«القطاع الخاص الجزائري»: تنتظركم فرص واعدة ومربحة في مصر

دعا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشركات والجهات الجزائرية، إلى الاستثمار في مصر الفترة المقبلة، بالتعاون مع الشركات المصرية الجادة، موضحا أنّ الدولة المصرية تهتم بتحفيز القطاع الخاص، وزيادة مشاركته من 30 إلى 65% كنسبة من الاقتصاد المصري خلال 3 سنوات.

فرص استثمار متنوعة ومربحة في مصر

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في فعاليات المنتدى الاقتصادي الجزائري المصري المنعقد في الجزائر حاليا، مخاطبا القطاع الخاص الجزائري: «ينتظركم سوق واعد في بلدكم الثاني مصر.. وتنتظركم فرص استثمار متنوعة ومربحة».

النمو الاقتصادي في مصر

وأشار إلى تحقيق مصر معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، مشيرا إلى تعديل مؤسسة فيتيش لنظرتها للنمو الاقتصادي المصري من 5.6% إلى 6.2% في الفترة المقبلة.

وأشار رئيس الوزراء خلال كلمته، إلى النشيد الوطني الجزائري، والذي يختتم بالعبارة التي قالها: «قد ممدت لك يدا.. وعقدنا العزم لتحيا الجزائر»، مضيفا: «تحيا الجزائر.. تحيا مصر».