وفاة مسن وابنته في منية النصر بالدقهلية.. ومصدر طبي: اشتباه تسمم

توفي مسن في قرية الرياض بمركز منية النصر محافظة الدقهلية، اليوم الخميس، عقب وفاة ابنته بدقائق فقط، متأثرين بالإصابة بأعراض تسمم، حيث توفيت البنت عقب إصابتها بحالة إعياء شديدة نتيجة تناولها مادة سامة غير معلومة، ولفظت أنفاسها الأخيرة داخل استقبال مستشفى منية النصر المركزي، فيما وصل والدها بعدها يعاني أعراض التسمم، وتوفي بعدها مباشرة، وجرى نقلهما إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

بلاغ بوفاة أب وابنته

وتبلغ لمأمور مركز شرطة منية النصر من مستشفى منية النصر المركزي، بوصول شخص مسن وابنته، مقيمين بقرية الرياض مركز منية النصر، مصابين بحالة إعياء شديدة، نتيجة تناولهم مادة سامة غير معلومة، ووفاة البنت فور وصولها إلى استقبال المستشفى، ولحق بها والدها بعد دقائق.

نقل المتوفين لثلاجة حفظ الموتى

وانتقلت مباحث مركز شرطة منية النصر إلى مكان الواقعة، وتبين وفاة كل من «رضا إبراهيم عبده الخميسي»، 60 سنة، وابنته «نورهان»، 20 سنة، مقيمين بقرية الرياض مركز منية النصر‏، وجرى نقلهما إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

أعراض تسمم على الأب وابنته قبل وفاتهما

وأكد مصدر طبي مسئول، وفاة الأب وابنته بعد ظهور أعراض تسمم عليهما، ووصلا إلى المستشفى في حالة متأخرة، ولفظت البنت أنفاسها الأخيرة ولحق بها والدها بعد دقائق، وتم وضعهما بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية، وبدأت نيابة منية النصر تحقيقاتها وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.