تشييع جثمان «صفاء» ضحية زوجها في الدقهلية وسط انهيار أهلها

شيع الآلاف من أهالي قرية الدراكسة بمركز منية النصر في محافظة الدقهلية، الليلة، السيدة صفاء، التي راحت ضحية زوجها، بعد أن ذبحها أمام طفليها، لرفضه ذهابها إلى زيارة ابنهما المسجون في سجن جمصة العمومي.

أهالي الداركسة يستقبلون جثة صفاء

واستقبل الأهالي الجثمان في حالة من الحزن والبكاء الشديدين من شقيقات وأقارب المجني عليها المدعوة‏ «صفاء عبدالحميد السيد إمام»، 38 عاما.

‏وعندما وصلت سيارة الإسعاف التي تنقلها إلى مسجد القرية أدوا صلاة الجنازة عليها وتوجهوا بها إلى مقابر القرية لدفنها.

تفاصيل حادث جريمة الدقهلية اليوم

وشهدت محافظة الدقهلية أمس، حادثة مأساوية، عندما ذبح عامل محارة زوجته على سور سلم البيت أمام طفليه، وعندما صرخ ابنه الصغير، أدخله إلي داخل الشقة وحبسه بداخله، وغطى جثة زوجته بحصيرة.

ومن بشاعة ما رأى الطفل قفز من الشباك وذهب إلى منزل أخواله لإبلاغهم بما حدث لأمه، وتمكن الأهالي من القبض على الزوج، وحبسوه داخل الشقة، حتى تمكنت قوات الشرطة من إلقاء القبض عليه، وانتقلت النيابة العامة لمعاينة أثار الجريمة، وأمرت بنقل الجثة إلى مستشفى المنصورة الدولي لتشريح الجثة.

خلاف بين الزوجين بسبب الابن المسجون

وتوصلت تحريات مباحث مركز شرطة منية النصر، إلى أن خلافا نشب بين الزوج ويدعى «ممدوح أ. أ.»، 50 عاما، ‏ويعمل مبيض ‏محارة، وزوجته «صفاء عبدالحميد السيد إمام»، 38 عاما بسبب رغبة الأخيرة في الذهاب ‏لزيارة نجلها ‏المحبوس بسجن جمصة العمومي، وطلبت تجهيز أطعمة وملابس له إلا أنه رفض ذهابها، ‏ومع إصرارها ورغبتها في ذلك، نشبت خلافات بينهما، قتلها على إثرها بجرح ‏ذبحي في الرقبة‎.‎

وانتقل ضباط المباحث لمكان البلاغ وبالفحص تبين وجود جثمان الزوجة بصالة المنزل غارقة في ‏دمائها، ‏وجرى القبض على الزوج والتحفظ على جثمان الزوجة وتحرير محضر بالواقعة‎ .‎