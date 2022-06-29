خال ضحية جريمة الدقهلية اليوم: زوجها قتلها على سلم البيت أمام طفلهما

تفاصيل مأساوية في جريمة الدقهلية التي شهدتها قرية «الدراكسة»، التابعة لمركز منية النصر، اليوم الأربعاء، عندما أقدم عامل محارة على قتل زوجته على سلم المنزل، أمام طفلهما، وعندما حاول الصغير الصراخ، حبسه داخل الشقة، وأغلق عليه الباب، إلا أن الطفل تمكن من القفز من الشباك، وذهب لإبلاغ أخواله بما حدث لأمه، فيما تمكن الأهالي من الإمساك بالزوج، وحبسه داخل الشقة، حتى تمكنت قوات الشرطة من إلقاء القبض عليه، وانتقلت النيابة العامة لمعاينة آثار الجريمة، وأمرت بنقل الجثة إلى مستشفى المنصورة الدولي.

تفاصيل صادمة في جريمة الدقهلية اليوم

وكشف «سامي»، شقيق والدة المجني عليها «صفاء عبدالحميد السيد إمام»، 38 سنة، تفاصيل صادمة في جريمة الدقهلية اليوم، مشيراً إلى أنه تلقى اتصالاً بأن شقيقته تم قتلها، وكان في هذا الوقت في عمله بمدينة دمياط، ولما وصل وجد تجمهر الأهالي أمام البيت، وأمرت النيابة العامة بنقل الجثة إلى مستشفى منية النصر المركزي، وتحويلها إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي.

خال الزوجة:«ممدوح» ذبحها أمام طفلهما

وتابع خال الزوجة لـ«الوطن» قائلاً: «لما وصلت البيت، وجدت الجثة أمام الشقة مغطاة بحصيرة، ولما سألت عرفت إن الزوج ويدعى ممدوح أبو النور، 50 سنة، مبيض محارة، بعد مشاجرته مع زوجته، لوى رقبتها على سور السلم، ونحر عنقها بسكين، أمام طفلهما «محمود»، 12 سنة، ولما صرخ الطفل لما رأي والدته تذبح، حبسه والده في البيت حتى لا يخبر أحداً بالجريمة.

وأضاف أن الطفل الصغير «محمود»، تمكن من القفز من شباك الشقة، وهرب إلى بيت أخواله، وأبلغهم بما حدث، فبدأ الأهالي يتجمعون أمام البيت، وأمسكوا بالزوج وحبسوه داخل الشقة، حتى لا يتعرض للإيذاء على أيدي الأهالي، حتى حضرت الشرطة وألقت القبض عليه.

مشاجرات مستمرة بين الزوجين

وأشار إلى أن الزوج اعتدى علي زوجته وأصابها ببعض الكدمات، إلا أن شقيقتها طالبتها بعدم تحرير محضر، وأضاف: «فوجئنا بخبر قتلها اليوم، وكانت مشاكلهم مستمرة، إلا أننا غالباً ما كنا نتدخل لحلها».

وطالب خال الزوجة بسرعة القصاص لابنة أخته، وأن تتم إحالة الزوج لمحاكمة عاجلة.