محافظ كفر الشيخ يعتمد تحديث المخططات التفصيلية لـ53 قرية

اعتمد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، تحديث المخططات التفصيلية لعدد 53 قرية بالوحدات المحلية التابعة لمراكز سيدي سالم ودسوق وبيلا والحامول وبلطيم والرياض وكفرالشيخ وقلين وفوه ومطوبس.

القرى التي اعتماد تحديث المخططات التفصيلية لها

وأوضح المحافظ، أن القرى التي تم اعتماد تحديث المخططات التفصيلية لها، هي قرى «تيدا، المشارقة، أبو عليوة الغربية، الهندسة، منشأة علي، الصالحات، بوريد، كفر يوسف، الخوالد، منشأة المصري، منشأة عقل والروضة، التابعة لمركز ومدينة سيدي سالم، قرى أبطو، العجوزين، الشؤن، كفرعبدالرحمن بمدينة دسوق، قرية الناصرية التابعة لمركز بيلا، قرى البنا، الزعفران، الأبعادية، كوم الحجر، الكفر الشرقي بمدينة الحامول، وقرية الشهابية التابعة لمركز ومدينة بلطيم».

ويأتي ذلك بالإضافة إلى «قرى البشاير، أبو ريا، أم سن، الرغامة، البرية التابعة لمركز ومدينة الرياض، وقرى أبعادية الروضة، وكفرالحمراوي، القرضا، رزقة الشناوي، دفرية، شنو، أبوطبل، حليس، الحمراء، الكفرالجديد، البخانيس، كفرالمنشي البحري، كفر متبول، صندلا، التابعة لمركز ومدينة كفرالشيخ، وقرى كفرالمشايخ، وكفرالبحري، والمنشأة الكبرى، وكفرالمرازقة، صروة، بلنكومة التابعة لمركز ومدينة قلين، ومنية الأشراف، عربان، قبريط، أبو دراز التابعة لمركز ومدينة فوة، وقرية الجزيرة الخضراء التابعة لمركز مطوبس».

ضبط عملية البناء وتنظيم العمران

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تم اعتماد تحديث المخططات التفصيلية تفعيلاً لجهود الدولة في سبيل سعيها لضبط عملية البناء وتنظيم العمران لمنع ظهور العشوائيات لاستكمال مخططات التطوير والتنمية، مؤكدا على أهمية تحديث المخططات التفصيلية في المساهمة في إحداث التنمية العمرانية والسكانية، وضمان الالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية وأحكام القانون 119 لسنة 2008، بالإضافة إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية من التعدي ومنع ظهور مناطق عشوائية.

وأشار إلى أنه تم مراعاة ضوابط التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين ومراعاة التخطيط العمراني مستقبلاً، بما يتناسب مع المرحلة المقبلة ومع خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 لبناء مصر الحديثة طبقا لمعايير هندسية منظمة.