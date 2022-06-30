تسمم 7 أشخاص من أسرتين في كفر الشيخ.. «أكلوا رنجة فاسدة»

أصيب 7 أشخاص من أسرتين في مركزي بلطيم والرياض بمحافظة كفر الشيخ، بحالة تسمم غذائي، إثر تناولهم «أكلة رنجة»، وجرى نقل المصابين لمستشفيي كفر الشيخ العام وبلطيم المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة.

بلاغ بتسمم 7 أشخاص

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، وغرفة مديرية الصحة، إشارتين بإصابة 7 أشخاص بحالات تسمم، الأولى لإصابة طفلين بحالة تسمم من الرياض، لتناولهما رنجة في المنزل، وجرى نقلهما لمستشفى كفرالشيخ العام لتلقي العلاج اللازم، وهما «ك.م»، 15 سنة، و«أ.ح»، 8 سنوات.

نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج

كما أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة بحالات تسمم، وجرى نقلهم لمستشفى بلطيم المركزي، وهم «خ . ج»، 36 سنة، و«ن . م»، 33 سنة، و«إ. ج»، 16 سنة، و«ر . ج»، 8 سنوات، و«م . ج»، 4 سنوات، وتلقوا الإسعافات اللازمة فور وصولهم للمستشفى.