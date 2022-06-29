ارتفاع أعداد المصابين إثر انهيار سقف على طلبة في كفر الشيخ إلى 36

ارتفعت حصيلة انهيار سقف خشبي على طلاب في الثانوية العامة بمركز الحامول بكفر الشيخ، أثناء تلقيهم درسا خصوصيا، إلى 36 مصابا بجروح وإصابات مختلفة، وجرى نقلهم لمستشفى الحامول، وتم تحويل حالتين حرجتين لمستشفى المنصورة الدولي.

وانتقلت أسر الطلاب لمكان الواقعة، وكذلك للمركز الطبي بمركز الحامول للاطمئنان على حالة أبنائهم.

نقل المصابين لمستشفى الحامول المركزي

وكانت سيارات الإسعاف قد هرعت لمكان الواقعة لنقل المصابين إلى مستشفى الحامول المركزي والمركز الطبي بذات المدينة، كما انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وفرضت طوقا أمنيا.