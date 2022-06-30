إبرام سمير لـ محمد عبدالرحمن بعد العملية الجراحية: هترجع تفرح كل الدنيا

حرص الفنان إبرام سمير علي دعم صديقه الفنان محمد عبد الرحمن الشهير ب«توتا»، عبر موقع تداول الصور والفيديوهات «الانستجرام»، وذلك بعد أزمته الصحية الأخيرة.

ونشر إبرام سمير صورة تجمعه بمحمد عبد الرحمن، وعلق قائلا: «ألف مليون سلامة هتقوملنا بالسلامة وهتبقي زي الفل يا توتا وهترجع تفرح وتضحك كل الدنيا يا أطيب قلب يا حبيبي إن شاء الله قولوا آمين».

محمد عبد الرحمن توتا يتعرض لأزمة صحية

ويذكر أن الفنان محمد عبد الرحمن خضع لعملية قلب مفتوح أمس الاربعاء، حسبما أعلنت شقيقته شيماء عبد الرحمن عبر حسابها علي الفيسبوك: «أرجو الدعاء لأخى وربنا يتم شفاه على خير، بيخضع لعملية قلب مفتوح، ويا رب يخرج لبيته ولينا بألف سلامة.. دعواتكم بالله عليكم».

آخر أعمال الفنان محمد عبد الرحمن

وشارك الفنان محمد عبد الرحمن مؤخرا في بطولة «عودة الأب الضال »، والذي يضم نخبة كبيرة من النجوم من بينهم بيومي فؤاد، والمسلسل من تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحي، إبراهيم ربيع، وإخراج أحمد عبد العال في أولى تجاربه الإخراجية وبطولة بيومى فؤاد، عبير صبرى، إيمان سيد، خالد منصور، أميرة هانى، هاجر عفيفى، نور قدرى، وعدد آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف منهم سامح حسين ومحمد عبد الرحمن.

أحداث مسلسل عودة الأب الضال

وتدور أحداث المسلسل حول يعيش رستم أسوء أيامه بعد حجز الضرائب على جزء كبير من ممتلكاته واقتراب إعلان إفلاسه ثم ينصحه صديقه المقرب أن يترك كل شيء خلفه ويبحث عن أبنائه الـ7 بعدما تركهم خلفه منذ زمن، فهل ينجح رستم في الوصول إليهم وإقناعهم بالعودة إلى حضنه.