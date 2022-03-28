مستشفى نجوم الفن.. عبدالرحمن أبو زهرة في العناية وعثمان محمد علي يغادرها

شهدت الساحة الفنية، خلال الفترة الماضية، تدهور الحالة الصحية لعدد كبير من نجوم الفن، منهم من تعرض للإصابة بـ فيروس كورونا المستجد، ومنهم من تعرض للضغط الزائد.

وفي سطور تستعرض «الوطن»، أبرز نجوم الفن، اللذين تعرضوا لأزمات صحية خلال الفترة الماضية.

عبد الرحمن أبو زهرة

تعرض الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، لتدهور حالته الصحية، إذ كشفت سحر أبو زهرة، عن آخر التطورات الصحية لوالدها، في تصريح سابق لـ «الوطن»، كما طالبت جميع جمهوره ومحبيه بالدعاء له حتى يتم شفائه على خير.

وأشارت سحر أبو زهرة إلى أن والدها لا يزال داخل العناية المركزة، تحت إشراف الأطباء بأحد المستشفسيات، ولا يعرفون شيئًا عن طبيعة حالته الصحية حتى الآن.

أزمة صحية للفنانة أميرة هاني

ولم يكن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، هو الوحيد الذي تعرض لـ أزمة صحية خلال الفترة الماضية، فسبقه عدد من الفنانين، وكانت أبرزهم، النجمة أميرة هاني، التي كشفت عن تعرضها لـ أزمة صحية شديدة، قائلة: «الضغط خلى جسمي يفقد توازنه، واكتشفت أن الإنسان لحظة هي لحظة ما بين الضحك وأنك تقع عشان نحمد ربنا علي نعمة الصحة و نعم كتيرة احنا واخدينها ضمان»، متباعة: «وعامة أنا الحمد لله بفضل ربنا و دعا اهلي انا في البيت و بضحك زي القرود»، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كما وجهت الفنانة أميرة هاني الشكر لله عز وجل على نعمة الصحة والعافية، قائلة: «اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك و عظيم سلطانك أميرة هاني، مش هقصر في حق أعصابي و صحتي تاني عشان الصحة نعمة من ربنا حبيبي».

عثمان محمد علي

أما الفنان عثمان محمد علي، فأعلن إصابته بجلطة في المخ، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، في حين طمأنت ابنته جمهوره ومحبيه على حالته الصحية، إذ قالت في تصريح سابق لـ«الوطن»، أن والدها بدأ يتعافى وخرج من المستشفى، حتى يتلقى باقي علاجه في المنزل.

تدهور حالة عهدي صادق

تدهورت صحة الفنان عهدي صادق، إثر تعرضه لـ أزمة صحية شديدة قبل أيام، وكشفت النجمة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، في تصريحات سابقة لـ «الوطن»، أن عهدي صادق لا يزال متواجد بالرعاية المركزة، مضيفة أن حالته الصحية مستقرة إلى حد ما، ولكن لم يتحدد موعد خروجه بعد، مطالبة محبيه بالدعاء له حتى يتماثل الشفاء.