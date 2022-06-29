نجاح عملية القلب المفتوح لـ محمد عبدالرحمن توتا.. والطبيب يمنع الزيارة

كشف مصدر مقرب من عائلة الفنان محمد عبدالرحمن توتا، عن انتهاء إجراء عملية القلب المفتوح له داخل أحد المستشفيات الخاصة في منطقة السادس من أكتوبر.

نجاح العملية الجراحية لـ محمد عبدالرحمن توتا

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن العملية الجراحية ناجحة، لكنه ما زال تحت تأثير البنج في العناية المركزة، ومنع الطبيب المعالج له الزيارة في الوقت الحالي، لحين استقرار الحالة الذي من المتوقع أن يكون غدا الخميس.

موعد خروج محمد عبدالرحمن توتا من المستشفى

وعن موعد خروجه من المستشفى، أشار المصدر إلى أن «توتا» سيبقى تحت الملاحظة في المستشفى لمدة أسبوعين، من أجل استكمال العلاج والاطمئنان على صحته.