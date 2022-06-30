3 نصائح مهمة استعدادا لـ«الركود الاقتصادي العالمي».. ابدأ بـ«مدخراتك»

هل سيضرب الركود الأسواق العالمية في وقت لاحق من هذا العام أو أوائل العام المقبل؟.. هذا ما يعتقده العديد من الخبراء الماليين، بسبب مُضي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قدمًا في سلسلة من عمليات رفع أسعار الفائدة، منطقها أن رفع أسعار الفائدة سيؤدي إلى انخفاض في الإنفاق الاستهلاكي، وهو أمر ضروري لسد الفجوة بين العرض والطلب حتى يبدأ التضخم في الانخفاض.

الركود قد يحدث أول 2023

وهذا بدوره قد يؤدي إلى ركود اقتصادي، وهذا شيء مهم يجب الاستعداد له، بحسب اقتصاديين عالميين، أعربوا عن اعتقادهم بقدوم الركود في وقت ما في عام 2022 أو أوائل عام 2023، لكنهم قالوا إنه من الجيد الاستعداد لهذا الاحتمال، من خلال ثلاث خطوات أساسية أوردتها مذكرة بحثية لشركة الخدمات المالية الأمريكية «The Motley Fool»، كما يلي:

1 - تعزيز صندوق المدخرات الخاص بك

يجب أن تحرص على الاحتفاظ بنفقات المعيشة لعام كامل في حساب التوفير الخاص بك، لفترة من الوقت، إذ إنه لا يُعرف على وجه التحديد كيف ستتأثر الوظائف بهذا الركود، والذي من المتوقع أن يؤدي إلى خفض الدخل الشهري.

2 – يجب عليك مراجعة ميزانية نفقاتك

إذا حدث ركود، فقد تحتاج إلى البدء في تقليص الإنفاق، ويتعين عليك التعود على هذه العادة في وقت مبكر، تجنباً للصدمة، وتحقيقًا لهذه الغاية، اجلس مع زوجتك حتى تتمكنا من مراجعة ميزانية الإنفاق معًا ومعرفة ما إذا كانت هناك نفقات تستحق الاقتطاع، ومن بينها نفقات المطاعم.

3 - احرص على عدم الالتزام بخطط باهظة الثمن

لا تورط نفسك في شراء أو استئجار أو تقسيط أشياء أو خدمات قد تكلفك أموالاً مستحقة على المدى الطويل، إذ إنك لا تعرف على وجه التحديد، ما إذا كانت لديك القدرة مستقبلاً على الالتزام في سداد تلك المستحقات بشكل دوري.

تختتم المذكرة البحثية، قائلةً إن الركود المحتمل ليس شيئًا ينبغي الشعور بالخوف منه حال الالتزام بتلك النصائح، كما أن الاستعداد للتراجع الاقتصادي ليس فكرة سيئة، فالقيام بتلك التحركات تمنحك المزيد من راحة البال.