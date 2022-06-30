الدولار يقترب من أعلى مستوياته في 20 عاما مدعوما برفع الفائدة

جرى تداول مؤشر الدولار حول 105 نقاط في سلة العملات، اليوم الخميس، ليحوم بالقرب من أعلى مستوياته في 20 عامًا عند 105.79، الذي تم الوصول إليه منتصف يونيو الجاري، مدعومًا بالموقف المتشدد القوي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والاتجاه لرفع أسعار الفائدة، بينما يستفيد أيضًا من طلب الملاذ الآمن وسط مخاوف من ركود عالمي.

وقال جيروم باول، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، في حديثه بمؤتمر البنك المركزي الأوروبي أمس الأربعاء، إنه من المهم خفض التضخم، حتى لو كان ذلك يعني ألمًا اقتصاديًا، مع تصريحات مماثلة من رئيسة البنك المركزي الأوروبي «كريستين لاجارد».

زيادة أخرى في سعر الفائدة

وصرحت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، لوريتا ميستر، لشبكة CNBC أمس الأربعاء، أنها ستدافع عن زيادة أخرى في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في يوليو المقبل إذا ظلت الظروف الاقتصادية كما هي.

التضخم الأعلى في 40 عاما

وقبل أيام، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، وهي أكبر زيادة منذ عام 1994، ضمن خطط مكافحة التضخم الذي يصل حاليًا إلى أعلى مستوى في 40 عامًا.

توقعات بارتفاع الدولار الأمريكي

تاريخيا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 في فبراير من عام 1985، ومن المتوقع أن يتداول الدولار الأمريكي عند 105.20 بنهاية هذا الربع الثاني من العام الجاري «أبريل – يونيو 2022»، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics بالنظر إلى المستقبل، نقدر أنه سيتم تداوله عند 108.29 في غضون 12 شهرًا.

ويقاس أداء الدولار الأمريكي من خلال مؤشر DXY الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الأخرى، بما في ذلك عملات اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني والدولار الكندي والفرنك السويسري والفرنك السويسري.

ويعد اليورو أكبر عملة في سلة العملات، ويشكل نسبة 57.6%، يليه الين الياباني بنسبة 13.6%، والجنيه الإسترليني 11.9%، والدولار الكندي 9.1%، والكرونة السويدية 4.2%، والفرنك السويسري 3.6%.