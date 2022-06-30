«التضامن»: تفويج 2355 من حجاج الجمعيات الأهلية إلى مكة والمدينة المنورة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي استمرار تفويج حجاج بيت الله الحرام من الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة، مشيرة إلى أن عدد الحجاج الذين تم تفويجهم حتى نهاية يوم الأربعاء الموافق 29 يونيو 1225 حاجا إلى مكة المكرمة، و1130 حاجا إلى المدينة المنورة.

وأوضحت التضامن في بيان لها، أنه تيسيرا على حجاج بيت الله الحرام من محافظات جنوب الصعيد؛ خصصت المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة مطار الأقصر لتفويج حجاج محافظات الوادي الجديد والبحر الأحمر وأسوان وقنا والأقصر وأسيوط وسوهاج، ووصل عدد الحجاج الذين تم تفويجهم من مدينة الأقصر إلى 490 حاجاً.

تخصيص مشرفا لكل 45 حاجًا

ومن جانبه قال أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلي، والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، أن المؤسسة خصصت مشرفاً لكل 45 حاجًا، وخصصت شارات مميزة لحجاج الجمعيات الأهلية، مع تعليمات مستمرة من المشرفين بضرورة الالتزام بالتعليمات حفاظا على سلامتهم، وأداء المناسك بشكل صحيح.

توفير أتوبيسات للحجاج الوافدين من المحافظات المختلفة

وأضاف عبدالموجود أن المؤسسة وفرت أتوبيسات للحجاج الوافدين من المحافظات المختلفة، كما وفرت دليلا رقميا للحجاج لإجراءات الحج كاملة، مشددًا على أن وزيرة التضامن وجهت بإهداء الحجيج حقيبة كاملة بها ملابس الإحرام، وأدوات نظافة شخصية، مضيفا أن إجراءات تفويج الحجاج اتسمت بالسهولة واليسر داخل مطار القاهرة الجوي؛ حيث تم تخصيص الصالة الموسمية لحجيج بيت الله الحرام، مع مراعاة سرعة انتهاء الإجراءات للحجاج.

وناشد عبدالموجود الحجيج بضرورة الالتزام بتعليمات المشرفين، وعدم الخروج عن الصف، والبعد عن أداء المناسك منفردين.