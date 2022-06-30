معهد إعداد القادة يختتم فعاليات البرنامج التدريبي لشغل المناصب القيادية

يختتم معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فعاليات البرنامج التدريبي لشغل المناصب القيادية للمرشحين لشغل منصب مدير معهد تيودور بلهارس للأبحاث «درجة نائب رئيس جامعة»، بمحاضرة عن مهارات التعامل الإعلامي، ومحاضرة القضايا القومية ومكافحة الفساد، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بقيادة الدكتور كريم همام، مدير معهد إعداد القادة بالوزارة، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، والدكتور عبدالمنعم الجيلاني وكلاء المعهد.

إعداد الكوادر والقيادات

من جانبه، أكد الدكتور كريم همام، مدير معهد إعداد القادة، أنّ الخطة الاستراتيجية للمعهد تهدف إلى إعداد الكوادر والقيادات لتنفيذ رؤية مصر 2030، مشيرا إلى أنّ البرنامج التدريبي شمل العديد من المحاضرات التي تسهم في مواكبة العصر التكنولوجي وفقًا لتعليمات وزارة التعليم العالي، ويعمل على صقل خبرات المشاركين وتزويدهم بأدوات التأثير القيادي وأساسيات الإدارة والتخطيط الاستراتيجي.

وانطلقت فعاليات محاضرة التعامل الإعلامي، والتي حاضر فيها الدكتور محمود إسماعيل، أستاذ الاذاعة ورئيس قسم الإعلام بكلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس، موضحا أشكال إدارة العلاقة بالإعلاميين، والمقصود بمهارات الاتصال الفعال، وأنّ الدراسات العلمية أثبتت أنّه لو تعلمت التعامل الجيد مع الآخرين تكون قطعت 85% من طريق النجاح و99% من طريق السعادة الشخصية.

وأوضح إسماعيل، حالات الرسائل المتناقضة أو التي لا تؤثر في الآخرين وتتمثل في حالة العصبية، أو عند الخجل، أو حال عدم إتقان فنون الاتصال، موضحًا أنّ هناك نوعان الناس في مجال الاتصال، والدراسات أثبتت تأثير الحديث كالتالي: 7% محتوى الحديث، 38% للأسلوب والصوت، 55% للغة الجسد.

مهارات الحوار

ولفت إلى مهارات التعامل مع وسائل الإعلام، وتتمثل في افتتاح الحوار، وكذلك طريقة الحديث وتتمثل في «الاستهلال - المحافظة على الابتسامة»، ومهارات الموضوع، وتطرق إلى شرح الوسائل المساعدة لإدارة الحوار، ومضمون الحديث لوسائل الإعلام، وتحدث أيضا عن أسس ومهارات الخطاب الإعلامي، وتوضيح المهارات الأساسية للتعامل مع وسائل الإعلام، ومهارات التحضير الموضوعي.

الوعي الثقافي

وفي الختام ناقش التوصيات، وهي: رفع الوعي الثقافي عن طريق تدبير ميزانية مناسبة وتكليف شركات دعاية وإعلام متخصصة، تفعيل تنفيذ القوانين والاتفاقات الدولية الخاصة بالجريمة الالكترونية وتغليظ العقوبات على مرتكبيها، إعادة صياغة الاتفاقيات الدولية الخاصة بالجريمة الإرهابية الالكترونية وتغليظ العقوبات بمواد قانون مكافحة الإرهاب، واختتمت فعاليات البرنامج التدريبي بتسليم السادة المشاركين شهادات اجتياز الدورة التدريبية.