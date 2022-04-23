⁦انطلاق فوج «أنت الأقوى» بالتعاون بين معهد إعداد القادة وصندوق مكافحة الإدمان

انطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية لفوج «البطولة.. أنت الأقوى»، الذي ينظمه معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي بوزارة التضامن الإجتماعى، بمشاركة ما يقرب من 250 طالب وطالبة من الجامعات المصرية

تأهيل كوادر شبابية واستثمار الطاقات الإيجابية

واستهل الأستاذ الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة كلمته بالترحيب بالضيوف، مؤكدا خلال كلمته على ضرورة تأهيل كوادر وشباب ذو شخصية مؤثرة فى المجتمع لتحقيق التنمية المستدامة والمشروعات القومية، ويكونوا قادرين على مواجهة الشائعات وتحصين المجتمع من الأفكار المغلوطة، وتوضيح الحقائق، لذا وجب استثمار طاقات الشباب الإيجابية كقيادات ليصبحوا سفراء فى كافة ربوع مصر، من خلال تدريبهم وتأهيلهم ومشاركتهم فى دفع خطة التنمية للمجتمع.

خطة معهد إعداد القادة الاستراتيجية لتأهيل كوادر شبابية بالجامعات

وأشار مدير معهد إعداد القادة إلى أن خطة المعهد الاستراتيجية تسعى لتأهيل الكوادر الشبابية بالجامعات والمعاهد المصرية، بالوعي الحقيقى بكافة قضايا الوطن، ومحاربة المفاهيم والأفكار غير السوية والتي تتنافى مع المعتقدات الدينية السمحة والموروثات الثقافية والمجتمعية الأصيلة للشعب المصري وتصدى الشباب للشائعات واقتلاع جذورها والعمل على نشر روح الانتماء للوطن .

وأكد الدكتور إبراهيم عسكر مدير البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان على اهتمام الدولة المصرية وقيادتها بتأهيل الشباب وتفاعلهم مع كافة القضايا المجتمعية، موضحا أهمية دور الشباب لذا وجب علينا تدريبهم على إدارة العمل التطوعي، ليكون لدينا سفراء تسلحوا بالمهارات والعلم، ليصبحوا منارة لنشر الوعى عن هذه القضية.

الورداني: التدين المصري حافظ على قيم كثيرة

وخلال كلمة الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى ومدير إدارة التدريب بدار الإفتاء المصرية، أوضح ضرورة الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن التدين يساهم على المحبة والالفة، ويجب تجديد الفرح في قلوبنا، موضحا أن هذا العصر زاد فيه الفردانية، والمزاجية، والتشكك، والإحساس بالمظلومية وأيضا الإحساس بالإحباط وزيادة الحساسية بجانب العشوائية. وتطرق إلى أن هناك خمسة أنواع للبدعة، موضحا تعريف البدعة هي الفعلة المخالفة للسنة.

وأوضح الورداني أن التدين المصري نعمة من نعم الله لأنه حافظ على قيم كثيرة فى الدين منها حب رسول الله صلى عليه وسلم، مشيرا إلي أن الدين له معنيان الأول بمعنى التدينوالثاني بمعنى العلم ويكون للمختصين ولكن هناك من يريد تكسير الدين ودخول الكل بدين العلم فانتشر مايسمى بفوضى الفتاوى، مفيدا أن أهم ما يميز التدين المصرى الاعتدال ولكن هناك من يريد انتشار ظاهرة شعبوية الدين، لذا وجب تحرى المعلومات والبعد عن الأفكار المغلوطة، وضرورة مواجهة التطرف.

وحث الورداني الشباب إلي الرجوع الى التدين المصري الذي كان يتسم بالمحبة، والابتكار والإبداع، ويتسم بالالفة، بجانب الرحمة، وان تكون مفتوح على الناس لأن ديننا لايرفض احد، مضيفا أن التدين المصري أيضا يتسم بالاعتدال والاتزان فهو مفتاح ذوق حلاوة الإيمان، وضرورة تعلق القلب مع الله، مشيرا أن من علامات صدق الحب ان تتخلص من الوهم.هذا وتضمن فعاليات اليوم العديد من الأنشطة المتنوعة، بجانب مجالات التسابق.

تنظيم الفوج برعاية وزير التعليم العالي

جرى تنظيم الفوج تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الأستاذة الدكتورة نيفين رياض القباج وزير التضامن الإجتماعي، الأستاذ الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة الإدمان، وبقيادة الاستاذ الدكتور كريم همام مدير المعهد، وتحت إشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، والدكتور عبد المنعم الجيلاني وكلاء المعهد، والدكتور ابراهيم عسكر مدير البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وبحضور الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى ومدير إدارة التدريب بدار الإفتاء المصرية.