معهد إعداد القادة يستكمل فوج «البطولة» بمحاضرة عن دور صندوق مكافحة الإدمان

بمقر معهد إعداد القادة، انطلقت فعاليات ندوة المخدرات ودور صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في مواجهتها، وذلك استكمالا لفعاليات فوج «البطولة.. أنت الأقوى»، الذي ينظمه المعهد بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي بوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتورة نيفين رياض القباج وزير التضامن الإجتماعي، الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة الإدمان، وبقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وتحت إشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، والدكتور عبد المنعم الجيلاني وكلاء المعهد.

حاضر في الندوة الدكتور ابراهيم عسكر مدير البرامج الوقائية بصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي والمخدرات، الدكتور محمد مصطفى أستاذ السموم بمصلحة الطب الشرعي، الدكتور محمد سيد، مشرف محافظة أسيوط بالصندوق.

وتم عرض إعلان حملة ‪»‬المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش.. أنت أقوى من المخدرات»، بمشاركة تطوعية من النجم العالمي محمد صلاح والتى شهدت تفاعلا كبيرا من جانب الشباب.

وخلال كلمته، أبدى الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فخره بمدى التزام الطلاب خلال فوج «البطولة .. أنت الأقوى» مقدما الشكر لهم على روح التنافس بينهم، حيث إن التنافس الشريف ينتج عنه آثار طيبة بين المتنافسين، فالتنافس المحمود يجمع قلوب الطلاب والرياضيين على المحبة والخير والإخاء، وصفاء النفوس بعيدا عن التعصب الخاطئ، مؤكدا على دور الرياضة فى مناهضة قضية التدخين والمخدرات، لذا كان من ضرورة مناقشة قضية المخدرات حيث تعدّ مشكلة من بين التحديات التي تلقي بظلالها السلبية على المجتمع، لذا كان يجب على معهد إعداد القادة أن يلقى الضوء ونشر التوعية حول هذه القضية، ومواجهتها.

الرياضة أهم الأساليب لمناهضة التدخين ومكافحة المخدرات

ومن جانبه أكد الدكتور إبراهيم عسكر مدير البرامج الوقائية بصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي والمخدرات، إن الرياضة أهم الأساليب لمناهضة التدخين ومكافحة المخدرات، حيث اننا إن لم نواجه هذا الخطر بأفكار غير تقليدية تتناسب مع معطيات الجيل الجديد، فلن تكون للدعايات المنتشرة الآن تأثيرها الفعال فى صفوف الشباب، لذا تأتى ضرورة الحملات التوعوية حول أخطار التدخين والإدمان لحماية شبابنا.

وقد اوضح دكتور محمد سيد، مشرف محافظة أسيوط بالصندوق، التعريف بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان وتاريخ انتشاره، وقد عرف الأدمان بأنه هو مرض مزمن منتكس متفاقم مميت، وتحدث عن المحور العلاجي من خلال التعريف بخدمات الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى وآليات عمل الخط الساخن 16023 حيث يمثل الخط الساخن أحد أهم الآليات الفاعلة فى التعامل مع مشكلة الإدمان والتعاطى.

وانتقل الدكتور محمد مصطفى أستاذ السموم بمصلحة الطب الشرعي، إلى توضيح المخدرات بين الحقيقة والوهم، كما أوضح الخصائص الرئيسية لظاهرة المخدرات وتتمثل فى زيادة الإنتاج العالمى من المخدرات وذلك نتيجة زيادة الجرعات، وتسرب فئات جديدة للإدمان، بجانب سقوط حاجز النوع، وسقوط حاجز السن، بالإضافة إلى سقوط الإرادة، وتطرق إلى الأسباب التى قد تكون المؤدية إلي التعاطي والإدمان متمثلة فى أصدقاء السوء، وزيادة القدرة الجنسية، بجانب حب الاستطلاع، وبالإضافة إلى التفكك الأسري.

كما ناقش المعتقدات والمفاهيم الخاطئة حول تعاطى المخدرات بين الشبابوالمتمثلة فى عدد من المفاهيم الخاطئة لدخول الشباب فى طريق التعاطى ومنها (يساعد على الجراءة - يساعد على العمل لفترة طويلة - يساعد على التغلب على الاكتئاب - نسيان الهموم والمشاكل - تساعد على القبول الإجتماعي -التجربة ليس لها أضرار)، وتحدث خلال الندوة عن تقسيم المخدرات إلي حسب طبيعتها، وحسب لونها، حسب جداول قانون المخدرات، وحسب تأثيرها على الجهاز العصبى المركزى.

أنواع المخدرات

كما تناول أنواع المخدرات ومنها الشابو أو الآيس أو الميثامفيتامين وهو نوع من أنواع المخدرات عادة ما يأتي على شكل مسحوق بلوري أبيض عديم الرائحة ويذوب بسهولة في الماء والكحول ويعرف ذلك بالكريستال ميث، أو الميث مركب وهو من صنع الإنسان كما تحدث عن التأثير الضار للشابو، وتحدث عن مخدر الفلاكا الزومبى ويسمى بالحصى وهو ذات رائحة كريهة وعرض أعراض تعاطي مخدر الفلاكا وتأثيراته وأضراره الخطيرة المترتبة عليه.