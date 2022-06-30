اعرف الحد الأقصى لسحب الأموال من ماكينات atm بعد قرارات البنك المركزي

على مدار الساعات القليلة الماضية، ارتفع البحث عن قرارات البنك المركزي الجديدة عبر محركات البحث المختلفة، حرصًا من المواطنين على معرفة هل تم مد مهلة إلغاء رسوم السحب من ماكينات الـATM مرة أخرى، أم سيتم فرضها وعودتها مرة أخرى بدءًا من شهر يوليو كما كان مقررًا له، ليعلن البنك المركزي المصري إصدار عدد من القرارات المهمة في كتاب دوري له أمس الأربعاء.

وأعلن البنك عن زيادة الحد الأقصى لسحب الأموال في العملية الواحدة من البنوك الأخرى، واهتماما بما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل دائم على مدار الساعة، نوضح من خلال هذا التقرير قيمة الحد الأقصى للعملية الواحدة، وفق ما أعلنه البنك المركزي في كتاب دوري عبر الموقع الرسمي الخاص به، والتي جاءت كالتالي:

قيمة الحد الأقصى للسحب في العملية الواحدة من البنوك الأخرى

أعلن البنك المركزي في كتابه الدوري عن رفع الحد الأقصى للسحب من البنوك الأخرى في العملية الواحدة إلى 4 آلاف جنيه، حتى يتمكن المواطنون من سحب ما يحتاجون إليه من أموال يريدون سحبها لقضاء حوائجهم.

هل تم فرض رسوم على السحب من ماكينات ATM من البنوك الأخرى؟

منذ اللحظة الأولى من تفشي جائحة فيروس كورونا، حرص البنك المركزي المصري على تنفيذ بعض الإجراءات الهامة لتجنب انتشار الفيروس بين المواطنين، وكان من أهم القرارات التي تم اتخاذها هو إلغاء رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك الأخرى، حتى لا يكون هناك تدافعًا وتزاحمًا على الماكينات التابعة للبنوك الأكثر شعبية، وكلما انتهت المدة لهذا الإعفاء، كان يتم مد المهلة مرة أخرى، وكان من المقرر أن تنتهي المهلة الأخيرة نهاية شهر يونيو الجاري.

وجاء البنك المركزي المصري أمس ليصدر قرارا بإعادة فرض رسوم السحب من ماكينات الـATM التابعة للبنوك الأخرى بحد أقصى 5 جنيهات للمعاملة الواحدة، ليبدأ العمل بهذا القرار بداية من شهر يوليو من عام 2022.