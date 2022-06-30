دعاء لزوجي في العشر من ذي الحجة: أسألك يا رب أن ترزقه السعادة

مع بداية العشر الأوائل من ذي الحجة، يبحث العديد عن دعاء لزوجي في العشر من ذي الحجة، حيث إن هذه الأيام تتسم بالبركة والخير، لذا يسعى العباد إلى استغلالها بكل طريقة ممكنة، من خلال الاجتهاد في العمل الصالح مثل الدعاء أو الصوم أو الصلاة وغيرها من العبادات والأعمال الصالحة التي ترضي الله.

دعاء لزوجي في العشر من ذي الحجة

وعن دعاء لزوجي في العشر من ذي الحجة، أشارت دار الإفتاء المصرية في خلال حديثها عن الأعمال المستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة، إلى ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ» يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ قَالَ: «وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ» أخرجه أبو داود وابن ماجه وغيرهما.

أسألك يا رب أن ترزقه السّعادة

وبناء عليه، أوضحت دار الإفتاء أن دعاء لزوجي في العشر من ذي الحجة واحدة من الأعمال الصالحة، كما أكدت أنه لا يوجد دعاء ثابت أو محدد، وبالرغم من ذلك، سبق وأشارت دار الإفتاء المصرية إلى عدد من الأدعية التي يمكن الدعاء للزوج بها ومنها:

- اللهم إنّ لي زوجًا عزيزًا عليّ وقريبًا من قلبي وحاضرًا في جميع تفاصيل حياتي، أسألك يا رب أن ترزقه السّعادة، وأن تزيد من الفرحة في قلبه، وأن تُكرمه بفضلك من واسع رحماتك يا أرحم الرّاحمين

- اللهم في العِشر الأوائل من شَهر ذي الحجّة، أسألك أن تُبارك لي في زوجي، وأن تزيده من التّوفيق إلى ما فيه الخير، بارك اللهم لنا في هذه الأيّام الطّيبة، وأكرمنا فيها بالخير والسّعادة.

- اللهم في العَشر الأوائل من شَهر ذي الحجّة، أسألك أن تُبارك لي ولزوجي في حياتنا، وأن تحفظ لنا عائلتنا الصّغيرة، وأن ترزقنا السّلامة والتّوفيق في كلّ امر، تجاوز عنّا الذّنوب والخطايا يا أرحم الرّاحمين