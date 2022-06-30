يبحث الكثير من المسلمين الراغبين في الصيام عن موعد أذان المغرب اليوم الخميس 30-6-2022 أول أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، حرصا منهم على معرفة موعد الإفطار الخاص بأول أيام الشهر المبارك، بعد أن أعلنت دار الإفتاء المصرية أنّ اليوم هو أول أيام العشر الأوائل.

واهتماما بما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير موعد أذان المغرب اليوم الخميس 30-6-2022 أول أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، وفق الموقع الرسمي للهيئة العامة للمساحة، والتي جاءت كما يلي:

موعد أذان المغرب اليوم الخميس

وأعلنت الهيئة العامة للمساحة موعد أذان المغرب في جميع المحافظات المختلفة، كما يلي:

موعد أذان المغرب في القاهرة

وجاء موعد أذان المغرب في القاهرة ليكون في تمام الساعة 7 مساء، بينما يأتي موعد أذان العصر في تمام الساعة 3:34 مساءً، كما يأتي موعد أذان العشاء الساعة 8:33 مساءً.

موعد أذان المغرب في الجيزة

ويأتي موعد أذان المغرب في الجيزة ليكون في تمام الساعة 7 مساء، فيما يأتي موعد أذان العصر في تمام الساعة 3:34 مساءً، كما جاء موعد أذان العشاء الساعة 8:33 مساءً.

موعد صلاة المغرب في الأقصر

وبالنسبة لموعد أذان المغرب في الأقصر يأتي ليكون في تمام الساعة 6:45، بينما يأتي موعد أذان العصر ليكون 3:17 مساء، ويأتي موعد أذان العشاء: الساعة 8:12 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في الإسماعيلية

ويأتي موعد أذان المغرب ليكون في تمام الساعة 6:58 مساء، كما يأتي موعد أذان العصر ليكون في تمام الساعة 3:32 مساءً، كما يأتي موعد أذان المغرب في تمام الساعة 6:58 مساءً، وموعد أذان العشاء: الساعة 8:32 مساءً.