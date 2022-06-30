حبس طاهر أبو زيد 3 سنوات لرفضه سداد قيمة إقامته بفندق في مدينة نصر

قضت محكمة جنح مدينة نصر، بحبس طاهر أبو زيد نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، لمدة 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ على ذمة قضية تحرير شيكات بدون رصيد في القضية رقم 9833 لسنه 2022.

وقدم المحاميان حسن عبد الفتاح علام والدكتور أحمد سعد، بلاغًا ضد طاهر أبو زيد، لتحريره شيكا بدون رصيد تتمثل قيمته في نفقات إقامته بأحد الفنادق الشهيرة بدائرة قسم أول مدينة نصر، وتضمن البلاغ المقدم من المحاميين الموكلين عن أحد الفنادق الشهيرة بمدينة نصر، قيام نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، بالإقامة في الفندق لمدة طويلة دون تسديد قيمة الإقامة وحرر شيكات بدون رصيد.

الفندق يرفع 4 قضايا ضد طاهر أبوزيد

وأقام الفندق 4 قضايا حكم في اثنتين منها، وتبقى الحكم في الجنحة رقم 9832 لسنة 2022 والمحدد لها جلسة 6 يوليو المقبل، والجنحة رقم 9834 لسنة 2022 والمحدد لها جلسة 7 يوليو المقبل، وذلك عن مبالغ شيكات بدون رصيد عجز عن سدادها للفندق تخطت حاجز المليون جنيه.