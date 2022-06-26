حبس وكيل تعليم بالمنيا عام وعزله من وظيفته لعدم تنفيذ حكم قضائي

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنح بندر المنيا برئاسة المستشار عبد العظيم صلاح هنداوي، بحبس وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، سنة مع الشغل والعزل من الوظيفة وألف جنيه تعويض مدني مؤقت، وذلك لإمتناعه عن تنفيذ حكم قضائي ببطلان تخطي المدعي بالحق المدني في ندبه مديرا لإدارة ملوي التعليمية وتعيين أخر.

اللجوء للقضاء الإداري للعودة للوظيفة

تعود أحداث القضية رقم 12030 لسنة 2022 جنح قسم المنيا عندما أعلنت مديرية التربية والتعليم عن مسابقة لندب مدير عام إدارة ملوي التعليمية فتقدم عاطف أحمد حجازي مدير مدرسة بإدارة ملوي التعليمية للمسابقة، وتم استبعاده وتعبين آخر مديرا للإدارة، فلجأ للقضاء الإداري والذي أصدر حكما ببطلان قرار تخطيه وأحقيته في شغل الوظيفة المشار إليها، فتحايل المتهم لإيقاف تنفيذ الحكم السالف فقام بندب المدعي بالحق المدني لمدة شهر واحد لتلك الوظيفة وبعدها تم إلغاء الندب وتعيين آخر مكانه وعودته إلى وظيفة أقل من التي كان عليها (معلم كبير).

التحايل على الحكم بالندب المؤقت

وأكد مقيم الدعوى أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أصدرت حكما قضائيا لصالحه ولكن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا امتنع عن تنفيذ هذا الحكم القضائي الصادر لصالح المدعي بالحق المدني عاطف أحمد حجازي فى الدعوى رقم 4093/10 ق قضاء إداري المنيا، بإلغاء قرار تخطية الندب لشغل وظيفة مدير إدارة ملوي التعليمية مما يترتب على ذلك من آثار، وحصل على الصياغة التنفيذية من هذا الحكم وتقدم للجهة الإدارية برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا للتنفيذ وأنذره مرتين للتنفيذ إلا أن المتهم تحايل على الحكم لعدم تنفيذه فقام بندبه مديرا للإدارة التعليمية بملوي لفترة وعقب ذلك بفترة لاتتعدى الشهر قام بإلغاء ندبه وعودته إلى وظيفة أقل من وظيفته التى كان عليها، فتقدم المدعي بالحق المدني بالادعاء المباشر أمام الدائرة الثالثة بمحكمة جنح بندر المنيا، مطالبا بمعاقبة المتهم بمقتضى المادة 123من قانون العقوبات والتعويض المدني المؤقت.