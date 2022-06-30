سقوط سيارتين في ترعة المريوطية.. وقوات الإنقاذ تحاول انتشالهما

سقطت سيارتان ملاكي في ترعة المريوطية بشارع الهرم هرم منذ قليل، بعد تصادمهما نتيجة عدم وجود فرامل في إحداهما ما دفعها للسقوط بالترعة، وعلى الفور تحرك الكثير من المارة الحادث ونزلوا في المياه لربط السيارتين بالحبال وسحبهما بسيارات أخرى «ربع نقل».

فشل محاولات الأهالي لانتشال السيارتين

وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتجري محاولات عديدة لرفع السيارتين من الترعة، بعد فشل محاولات الأهالي في استخراجهما بالحبال.

وقال مصدر أمني إنه حتى الآن لا يوجد مصابين وحالات الإنقاذ لا تزال جارية.

بداية الواقعة

وكانت غرفة النجدة بالجيزة تلقت بلاغا يفيد بسقوط سيارتين ملاكي داخل ترعة المريوطية، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة لموقع الحادث.

وتبين من المعاينة الأولية لتجمع الأهالي بالمنطقة في محاولة لاستخراج السيارتين، وإحضار سيارة نقل ومحاولة ربط السيارات الغارقة في النقل، وتلك المحاولات لم تنجح، وتعمل الأجهزة المعنية حاليا على استدعاء ونش ضخم لمحاولة استخراجهما.