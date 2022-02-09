ضبط سيدة ادعت مجاملة الأجهزة الأمنية لوالد ضابط شرطة بالمنوفية

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف حقيقة ما جرى تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية على «فيس بوك»، متضمناً مقطع فيديو ادعت خلاله إحدى السيدات قيام رجال الشرطة بمركز شرطة تلا بمديرية أمن المنوفية، بمجاملة والد أحد ضباط الشرطة من قوة مديرية أمن المنوفية، على خلاف الحقيقة.

وتبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في صدور قرار لصالح والد الضابط بتمكينه من «شقة» بالعقار المقيم به والد السيدة التي قامت ببث مقطع الفيديو، وعقب تنفيذ القرار وقيام والد الضابط بتأجير الشقة لأحد الأشخاص، قامت أهلية السيدة بتغيير الأقفال والتعدي على المستأجر وإحداث إصابته.

السيدة تعترف: نشرت الفيديو لكسب تعاطف الرأي العام

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط السيدة، وبمواجهتها أقرت بقيامها ببث مقطع الفيديو على «فيس بوك»، لكسب تعاطف الرأي العام نحوها، والتشهير بالطرف الآخر.