عودة الحياة لطبيعتها في العقبة بعد الحادث ومغادرة المصابين للمستشفيات

في آخر تطورات لحادث تسرب غاز سام في ميناء العقبة الأردني أعلنت مديرية الأمن العام، اليوم الثلاثاء، أن 25 من مصابيها جرّاء حادثة تسرب الغاز يوم أمس، في ميناء العقبة من شرطة ودفاع مدني ودرك، قد غادروا المستشفى بعد تلقيهم العلاج والاطمئنان على صحتهم، وفق ما نقلته وسائل إعلام أردنية.

استقرار الأوضاع في العقبة

من جهته أكد وزير البيئة الأردني، معاوية الردايدة، خلو الهواء في العقبة من غاز الكلور، وأنه لا أخطار بيئية متوقعة، وقال «الردايدة» إن غاز الكلور المتسرب ذو كثافة عالية ونطاق وزمن انتشاره محدود وتم التعامل معه من قبل الجهات المختصة بسرعة عالية، وأشار إلى أنّ الوزارة فحصت الهواء في مناطق مختلفة من مدينة العقبة بما فيها رصيف الميناء بعد وقوع حادث تسرب الغاز، أمس الاثنين، ومنطقة صوامع الحبوب وتأكدت من درجة سلامة الهواء، كما أخذت عينات من ماء البحر بدءا من موقع الباخرة وصولا إلى مناطق السياحة والسباحة وتم التأكد من أنها طبيعية وآمنة.

النيابة العامة تباشر التحقيق

وقال أمين عام المجلس القضائي، الناطق الرسمي للمجلس القاضي الدكتور وليد كناكريه، إن النيابة العامة تحركت يوم أمس فور علمها بوقوع حادث العقبة، وانتشار الغاز فيها.

من جهته طمأن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الشعب الأردني، بأن الأمور أصبحت آمنة وتحت السيطرة، وعادت الحياة إلى طبيعتها في مدينة العقبة وموقع الحادثة.

وأكد رئيس الوزراء خلال جولته أن الحياة عادت إلى طبيعتها في مدينة العقبة، واستئناف حركة الموانئ والملاحة بشكل كامل مثلما يعمل المنفذ الحدودي بانتظام، وقال محافظ العقبة محمد الرفايعة، إن الحالات الموجودة داخل مستشفيات العقبة إثر حادثة سقوط صهريج الكلورين في ميناء العقبة، لا يوجد بينها أي حالة حرجة.

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، فيصل الشبول، إن الجهات المختصة تجري حاليا تعقيما وتطهيرا لمكان حادث تسرب الغاز في ميناء العقبة.