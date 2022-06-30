محمد الشرنوبي: أمتلك حكما قضائيا بانتهاء التعامل مع سارة الطباخ «فيديو»

أكد الفنان محمد الشرنوبي خلال برنامج «أراب وود»، امتلاكه حكما نهائيا وقاطعا يؤكد انتهاء علاقته تماما بالمنتجة سارة الطباخ.

وقال «الشرنوبي»: «الحكم موجود وواضح وصريح بانتهاء وانقضاء العقد المؤرخ 1-9-2017، مفيش حاجة صريحة أكتر من كدة، ده منطوق الحكم، وده اللي موجود في الحكم منقدرش نحور أي حاجة ودي حاجات كانت موجوده داخل العقد ومن داخل التفاصيل اللي جوه الحكم اللي هي في الأساس جوة العقد».

وأضاف محمد الشرنوبي: «أنا خلاص قفلت الموضوع ده ومكنتش محتاج أرد لأن مش كل ما هيطلع بيان هرد عليه، اللي عايز يتكلم يتكلم واللي عايز يطلع بيان يطلع أنا ممكن أطلع بيان أقول اللي أنا عايزة أنا خلاص كدة».

سارة الطباخ تحذر من التعاون مع الشرنوبي

وأصدرت المنتجة سارة الطباخ الأسبوع الماضي بيانا صحفيا تحذر فيه التعامل مع الشرنوبي دون الرجوع لها ولشركتها.

وجاء نص البيان كالتالي: «تعلن شركة إيرث برودكشن التي تمثلها المنتجة سارة الطباخ بصفتها رئيس مجلس إدارة الشركة بأن كافة الحقوق والالتزامات المترتبة على العقد المبرم بينها وبين الفنان محمد الشرنوبي مستمرة وصحيحة وسارية وانتقلت جميع التزامات وحقوق العقد إلى الشركة منذ نشأتها في 2018 والتي تمتلك فيها سارة الطباخ 90% من حصص الشركة ويمتلك محمد الشرنوبي نسبة 10% منحت له دون مقابل، طبقا لعقد التأسيس وطبقا للحكم النهائي الصادر في الاستئناف المقدم من الفنان محمد الشرنوبي والمقيد برقم 2012 لسنة 138 الدائرة 6 استئناف عالِ القاهرة».

إيرث برودكشن: الشركة الوكيل الحصري لأعمال محمد الشرنوبي

أضاف البيان: «فإن شركة إيرث برودكشن هي الوكيل الحصري لكافة أعمال الفنان محمد الشرنوبي وهذه الوكالة تشمل جميع أعماله الفنية وكافة النشاطات الفنية والدعائية والإعلامية وتنبه الشركة على جميع النقابات الفنية التمثيلية والسينمائية والموسيقية وغرفة صناعة السينما والرقابة على المصنفات وجميع شركات الإنتاج الفني بعدم إبرام أية تعاقدات تحت أي مسمى مع الفنان محمد الشرنوبي إلا من خلال الوكيل الحصري لكافة أعماله وهي شركة إيرث برودكشن»