محمد الشرنوبي يعلن انتهاء أزمته مع سارة الطباخ: «أنا حر وهغني براحتي»

أعلن الفنان محمد الشرنوبي انتهاء أزمته مع المنتجة سارة الطباخ، بعد نزاعات قضائية استمرت نحو 3 أعوام، عطلّت مسيرته في الغناء، من خلال ظهوره في مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ليؤكد لجمهوره أنه أصبح حرًا.

أزمة محمد الشرنوبي وسارة الطباخ استمرت نحو 3 سنوات

كتب محمد الشرنوبي، على مقطع الفيديو الذي نشره بـ فيسبوك قائلًا: «أنا بقيت حر، الحمدلله بعد 3 سنين من النزاعات القضائية، والإساءة لسمعتي وتعطيل عملي، حكمت المحكمه لصالحي بإنهاء عقدي مع شركة إيرث برودكشن للإنتاج بحكم نهائي».

واستطرد بقوله: «ماليش أي علاقة ولا أي صلة تربطني بهذه الشركة، شكرًا للقضاء المصري، وكل اللي وقفوا جنبي».

محمد الشرنوبي يحذر من محاولات تعطيله مرة أخرى: مش قانوني

ظهر محمد الشرنوبي، خلال الفيديو وهو يعلن الخبر لجمهوره ومتابعيه بسعادة بالغة، قائلًا: «الحمدلله بعد 3 سنين من المشاكل والقضايا وتعطيل شغلي، المحكمة حكمت بشكل نهائي، وأي محاولات من الشركة تطلع بيان بعد كده تبقى بائسة وغير قانونية».

ووعد جمهوره بالعودة قريبًا لعالم الغناء: «استنوا قريب هغني براحتي واستنوا حاجات لذيذة جدًا».

وكانت هناك أزمة بين محمد الشرنوبي، وسارة الطباخ مسئولة شركة إيرث برودكشن للإنتاج، اضطرت إثرها الأخيرة، بحذف أي أغنية جديدة يقوم الأول بطرحها، منها أغنية «اللذاذة» التي خرجت للنور في شهر أغسطس الماضي، وتم حذفها مباشرة من موقع يوتيوب.