سارة الطباخ تحذر أى جهة من التعامل مع محمد الشرنوبي دون موافقتها

أصدرت المنتجة سارة الطباخ بيانا شديد اللهجة حول حكمها النهائي في قضيتها الشهيرة ضد الفنان محمد الشرنوبي، وأشارت إلى أنها ستقاضي أي طرف يتعامل مع الشرنوبي دون العودة لها ولشركتها صاحبة التحكم في كافة أعماله.

سارة الطباخ: شركة إيرث برودكشن هي صاحبة حقوق محمد الشرنوبي

جاء بيان الشركة كالتالي: «تعلن شركة إيرث برودكشن التي تمثلها المنتجة سارة الطباخ بصفتها رئيس مجلس إدارة الشركة بأن كافة الحقوق والالتزامات المترتبة على العقد المبرم بينها وبين الفنان محمد الشرنوبي مستمرة وصحيحة وسارية وانتقلت جميع التزامات وحقوق العقد إلى الشركة منذ نشأتها في 2018 والتي تمتلك فيها سارة الطباخ 90% من حصص الشركة ويمتلك محمد الشرنوبي نسبة 10% منحت له دون مقابل، طبقا لعقد التأسيس وطبقا للحكم النهائي الصادر في الاستئناف المقدم من الفنان محمد الشرنوبي والمقيد برقم 2012 لسنة 138 الدائرة 6 استئناف عالِ القاهرة».

أضاف البيان: «فإن شركة إيرث برودكشن هي الوكيل الحصري لكافة أعمال الفنان محمد الشرنوبي وهذه الوكالة تشمل جميع أعماله الفنية وكافة النشاطات الفنية والدعائية والإعلامية وتنبه الشركة على جميع النقابات الفنية التمثيلية والسينمائية والموسيقية وغرفة صناعة السينما والرقابة على المصنفات وجميع شركات الإنتاج الفني بعدم إبرام أية تعاقدات تحت أي مسمى مع الفنان محمد الشرنوبي إلا من خلال الوكيل الحصري لكافة أعماله وهي شركة إيرث برودكشن»

سارة الطباخ: تحذر أي شركة من التعامل مع الشرنوبي

واختتم البيان: «ولذلك تهيب شركة إيرث برودكشن الكافة بالالتزام بالحكم النهائي علمان بأن الحكم يشمل حصرية الشركة لكافة أعمال الفنان محمد الشرنوبي وحالة مخالفة ذلك سوف يتخذ مكتب المستشار القانوني ياسر قنطوش كافة الإجراءات القانونية».