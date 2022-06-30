آمال ماهر في الجيم.. وشقيق ياسمين عبدالعزيز: «بتتدرب معايا»

تداول مستخدمو منصّات التواصل الاجتماعي، صورة جديدة للمطربة آمال ماهر، من داخل صالة «الجيم»، في ظهورٍ نادر لها، حيث لم يتبين بعد التاريخ الذي تعود إليه تلك الصورة، لا سيما أنّها ليست منشورة عبر حساباتها عبر السوشيال ميديا.

وحظي ظهور آمال ماهر، داخل صالة الجيم، بإشادات واسعة من قبل الجمهور، والذي طالما أبدى اشتياقه لها، في ظل غيابها عن الساحة الفنية منذ فترة.

وائل عبدالعزيز: بقالي فترة صغيرة مش بشوفها في الصالة

وفي سياق متصل، كان المُمثل وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن آمال ماهر تداوم على ممارسة الرياضة داخل صالة الجيم الذي يتواجد فيها، بمنطقة المعادي، قائلًا: «بشوفها قسمًا بالله من زمان ويمكن من سنين وبتتمرن في نفس المكان، لكن علاقتنا أزيك أزيك وأخبارك إيه وكده.. قلت بشوفها بس بقالها فترة صغيرة مجتش قالك كداب وعميل».

رسالة آمال ماهر لجمهورها: كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة ذكرى 30 يونيو

وكانت آمال ماهر، أطلت على جمهورها في ظهور مفاجئ، أمس الأربعاء، وذلك بعد غيابٍ طويل، إذ طمأنت الجمهور على حالتها الصحية، حيث أصيبت بفيروس كورونا مؤخرًا.

وقالت آمال ماهر، «جمهوري وأهلي أنا بخير الحمد لله، حبيت أطمنكم عليا.. معلش الفترة اللي فاتت ماعرفتش أكون متواجدة معاكم.. كان عندي كورونا، بس الحمد لله تعافيت وحبيت أطمنكم عليا».

وأضافت الفنانة آمال ماهر، في أول ظهور لها «أنا حقيقي ممتنة لكم الحب والخوف اللي شفته ولمسته، الحمد لله، وده إنّ دل على شيء، يدل على إنّ ربنا راضي عني.. أنا بشكركم من كل قلبي جمهوري العربي.. وبحب أهنئ الشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو.. كل سنة وأنتم طيبين.. وأنا بخير الحمد لله.. وانتظروني قريبًا».