آمال ماهر ترد على تغريدة شريهان: «أيقونة مصر والوطن العربي»

أكدت الفنانة آمال ماهر على التعليق أن الفنانة شريهان أيقونة مصر والوطن العربي، وذلك ردًا على التغريدة التي كتبتها الأخيرة مرحبة خلالها بعودة آمال ماهر للظهور مجددا.

آمال ماهر توجه رسالة لشيريهان

وكتبت آمال ماهر: «أولا في البداية في وجود حضرتك يا ست الكل مفيش مبدعة وجميلة غيرك ولو أنا وحشت قلبك فأنتي بتوحشينا وإنتي قصاد عيوننا الله يخليكي جميلة ومبدعة ومشرقة ومتميزة وأيقونة مصر والوطن العربي التي لن تتكرر».

اولا في البداية في وجود حضرتك يا ست الكل مفيش مبدعة وجميلة غيرك ولو انا وحشت قلبك ف انتي بتوحشينا وانتي قصاد عيونا الله يخليكي جميلة ومبدعة ومشرقة ومتميزة وايقونة مصر والوطن العربي التي لن تتكرر https://t.co/8Bawp4DeP6 — Amal Maher (@amalmaher) June 30, 2022

رسالة شريهان لآمال ماهر

وجاءت رسالة آمال ماهر لشيريهان بعد حديث شريهان قائلة: «الجميلة المبدعة الغالية، بنت مصر وحشتينا ووحشتي قلبي يا بنت قلبي، وحشتي مصر والعالم العربي، نحن جميعاً في انتظار إبداعك الذي لا يشبه إلا آمال ماهر، سلامتك يا بنت قلبي وقلوب كل المصريين».