آمال ماهر ترد على تغريدة شريهان: «أيقونة مصر والوطن العربي»
كتب:
أحمد عبد الرحمن
05:26 م | الخميس 30 يونيو 2022
آمال ماهر
أكدت الفنانة آمال ماهر على التعليق أن الفنانة شريهان أيقونة مصر والوطن العربي، وذلك ردًا على التغريدة التي كتبتها الأخيرة مرحبة خلالها بعودة آمال ماهر للظهور مجددا.
آمال ماهر توجه رسالة لشيريهان
وكتبت آمال ماهر: «أولا في البداية في وجود حضرتك يا ست الكل مفيش مبدعة وجميلة غيرك ولو أنا وحشت قلبك فأنتي بتوحشينا وإنتي قصاد عيوننا الله يخليكي جميلة ومبدعة ومشرقة ومتميزة وأيقونة مصر والوطن العربي التي لن تتكرر».
اولا في البداية في وجود حضرتك يا ست الكل مفيش مبدعة وجميلة غيرك ولو انا وحشت قلبك ف انتي بتوحشينا وانتي قصاد عيونا الله يخليكي جميلة ومبدعة ومشرقة ومتميزة وايقونة مصر والوطن العربي التي لن تتكرر https://t.co/8Bawp4DeP6— Amal Maher (@amalmaher) June 30, 2022
رسالة شريهان لآمال ماهر
وجاءت رسالة آمال ماهر لشيريهان بعد حديث شريهان قائلة: «الجميلة المبدعة الغالية، بنت مصر وحشتينا ووحشتي قلبي يا بنت قلبي، وحشتي مصر والعالم العربي، نحن جميعاً في انتظار إبداعك الذي لا يشبه إلا آمال ماهر، سلامتك يا بنت قلبي وقلوب كل المصريين».
https://t.co/fqXGXtbDou— Sherihan (@Sherihan) June 30, 2022
الجميلة #المبدعة الغالية، #بنت_مصر وحشتينا و وحشتي_قلبي يا #بنت_قلبي وحشتي #مصر و العالم العربي نحن جميعاً في إنتظار إبداعك الذي لا يشبه إلا #آمال_ماهر
سلامتك يا #بنت_قلبي وقلوب كل المصريين ????