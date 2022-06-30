رامي رضوان: آمال ماهر هتسمّعكم صوتها عشان المشككين أصحاب القصص العجيبة

تحدث الإعلامي رامي رضوان عن استضافة المطربة آمال ماهر، هاتفيًا، خلال برنامجه «مساء dmc» الذي يُعرض عبر قناة «dmc»، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، على الهواء مباشرة، وذلك بعد غيابٍ طويل.

رامي رضوان: قصص عجيبة اتألفت بخصوص فيديو آمال ماهر

وكتب رامي رضوان، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «هسمَّعكم صوت النجمة آمال ماهر لايف عشان كل اللي نفسهم يسمعوها ويطمنوا عليها.. وعشان المشككين اللي ألفوا قصص عجيبة بخصوص الفيديو بتاعها.. وبخصوص اختفائها الفترة اللي فاتت».

وكانت المطربة آمال ماهر أطلت على جمهورها، في ظهور خاص، أمس الأربعاء، وذلك بعد غيابٍ طويل، إذ حرصت على طمأنة الجمهور بشأن تطورات حالتها الصحية، بعد إصابتها بفيروس كورونا.

آمال ماهر لجمهورها: ممتنة للحب اللي شفته

قالت «جمهوري وأهلي أنا بخير الحمد لله، حبيت أطمنكم عليا.. معلش الفترة اللي فاتت ماعرفتش أكون متواجدة معاكم.. كان عندي كورونا، بس الحمد لله تعافيت وحبيت أطمنكم عليا».

وأضافت الفنانة آمال ماهر، في أول ظهور لها «أنا حقيقي ممتنة لكم الحب والخوف اللي شفته ولمسته، الحمد لله، وده إنّ دل على شيء، يدل على إنّ ربنا راضي عني.. أنا بشكركم من كل قلبي جمهوري العربي.. وبحب أهنئ الشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو.. كل سنة وأنتم طيبين.. وأنا بخير الحمد لله.. وانتظروني قريبًا».