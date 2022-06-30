والدة شيماء جمال: «راحت تختار أضحية العيد مع جوزها مرجعتش»

قالت والدة شيماء جمال، إنها علمت صباح يوم الثلاثاء، أن شيماء لا ترد على الاتصالات الواردة لها من خلال هاتفها، متابعة أن كريمتها خرجت يوم الاثنين من الكوافير إلى البنك ثم عادت للمنزل وتركت سيارتها.

الكاميرا سجلت وقت العودة بالتاريخ والساعة

وأضافت والدة «شيماء» في حوار على تليفزيون «الوطن» أن الكاميرا سجلت وقت عودة شيماء بالتاريخ والساعة، موضحة أنها شاهدت ابنتها وهي تركن سيارتها في الكاميرا، ثم رأتها تترك سيارتها وتتجه لسيارة زوجها وتغادر معه.

رغبة الزوج في طمس ما سجلته الكاميرا أمام المنزل

وأوضحت والدة «شيماء» أن زوج ابنتها كان يرغب في الحصول على «الهارد» وإخفائه دون علم أهل زوجته، لطمس ظهور سيارته بالكاميرا، لافتة إلى أن الزوج أخبر والدة الضحية أنه أحضر فيلا لزوجته؛ إلا أنها لم تعجبها، لذلك قرر اصطحابها لمزرعة لاختيار العجل الذي سيضحون به في عيد الأضحى المبارك.

والدة «شيماء»: السفاح بلع بنتي.. راحت مخرجتش

ولفتت والدة «شيماء» إلى ثقة كريمتها في زوجها، وأنها صدقت بالفعل أنها ستذهب معه لاختيار عجل الأضحية، وتابعت «مين أمان أكتر من جوزها اللي تروح معاه وتيجي معاه، راحت مخرجتش، دفنها في نفس المزرعة، دفن بنتي في نفس المزرعة، السفاح بلع بنتي.. بجزمتها ولبسها وبشنطتها وحاجتها كلها، ده سفاح، أو أسد.. لأن الأسد اللي بياكل وده أكلها في ساعة».