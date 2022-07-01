التحالف الوطني للعمل الأهلي: «الحكومة بقت أسرع مننا في الوصول للمواطن»

قال محسن سرحان، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، إن منظمات العمل الأهلي باتت أكثر تواصلًا مع المواطنين في مختلف بقاع الجمهورية، إذ أن الحكومة المصرية باتت تصل لكافة المواطنين بكل المحافظات، معقبًا: «الحكومة بقت أسرع من القطاعات الثانية، ودي سابقة».

سرحان: الجمعيات الأهلية تربطهم علاقات تاريخية قوية

وأضاف «سرحان»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الجمعيات الأهلية العاملة في مصر كانت تربطهم فيما بينهم علاقات تاريخية وقوية، وحاليا وبعد إنشاء التحالف الخاص بهم باتوا يجتمعون أكثر من مرة أسبوعيا للوصول لكافة المحتاجين.

سرحان: بنقعد مرتين أو ثلاثة في الأسبوع

واستطرد: «بنقعد مرتين أو ثلاثة في الأسبوع وفاتحين خريطة مصر كلها قدامنا، وبنقدر نشوف كل حد فينا بيشتغل فين وبيوزع إيه، ومشتركين في قاعدة بيانات نادرة على مستوى العالم، وراجعت تجارب دول كتيرة في العمل الأهلي، واللي بيحصل في مصر حاليا نادر حول العالم».

وأوضح أن الكيانات الخيرية لهم نفس الهدف في وصول ما يحتاجه المحتاجين من المواطنين، ولكن وفي بعض الأوقات يتنافس المتبرعين فيما بينهم لإيصال الخدمات إلى المحتاجين، «من ساعة ما دخلنا التحالف قلعنا تي شيرتات التحالف ولبسنا تي شيرتات منتخب مصر، وبقينا كلنا ككيانات نعمل في العمل المدني والخيري، وحطينا مصر كلها قدمنا وبنكمل على شغل بعض».