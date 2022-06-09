تحالف سياحي مصري لتنظيم حج الأقباط للقدس.. ضوابط حاكمة

عقد مساء الخميس، بمقر رابطة القدس بالقاهرة، اجتماعا تنسيقيا سياحيا جمع كلا من نيافة الأنبا أنطونيوس، مطران القدس، واللواء محمد رضا داوود، رئيس مجلس إدارة شركة لاكي تورز، والدكتور محمد عبد الدايم، رئيس مجلس إدارة شركة ماستر ترافيل التابعتان للحكومة لبحث سبل التعاون والتنسيق المشترك لتنظيم حج الأقباط إلى القدس في إطار ضوابط وقواعد منظمة لهذه الرحلات التي تلقى ترحابا وإقبالاً من الأقباط المصريين، وبما يضمن تحقيق كل وسائل الراحة والمتعة والتيسير على هؤلاء الحجاج، وتواصل رحلاتهم عبر العام، بدلا من قصرها على مواعيد ومواسم محددة.

تنظيم الرحلات وفقا لضوابط حاكمة

وقال اللواء محمد رضا داوود، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، رئيس مجلس إدارة شركة لاكي تورز، إن الاجتماع مع مطران القدس، قد غلفه الحرص على تنظيم هذه الرحلات، وفقا للقواعد الحاكمة لها والتي يكون في مقدمتها التنسيق الأمني، وكذلك تقديم الخدمات السياحية المناسبة لهذه الرحلات وجودتها، وبحث الشروط التي يضعها الجانب الآخر، وكذلك الاشتراطات التي تقررها السلطات المصرية، بما يُسهل من إجراءات تنفيذ الرحلات، وعدم تأخيرها نتيجة لأية ظروف أو أمور أخرى.

تحالف سياحي مصري

وأوضح أن التنسيق يمكن وصفه بتحالف سياحي مصري، يهدف جذب المزيد من الراغبين في زيارة الأماكن المقدسة بالقدس، وفي ظل أن عدد الشركات التي نفذت الحج لأقباط مصر هذا العام قد بلغت نحو 30 شركة نجحت في التسويق والترويج لهذه الرحلات، وهو ما يمنح التحالف إلى استقطاب شركات جديدة، وأيضا شرائح وعملاء جدد في ظل ما يقدم لهم من خدمات متميزة عبر البرامج التي ستطرح.

وأكد رئيس شركة لاكي تورز للسياحة، أن هذا الاجتماع جرى برعاية من الكنيسة المصرية التي تحرص دائما الحفاظ على سلامة وأمن الحجاج الأقباط خلال زيارتهم للأماكن المقدسة في القدس وبيت لحم، وتتابع عن كثب هذه الرحلات لما تمثلها من روحانيات وتجليات دينية.

وأشار إلى أن هذه الرحلات تتميز أيضا بمشاركة الأشقاء الفلسطينيين في الخدمات المقدمة للحجاج الأقباط المصريين وخاصة الإرشاد السياحي، نظرا للتقارب في اللغة والديانة والعادات والتقاليد مما يسهل وييسر على الحجاج التعامل مع هؤلاء بطبيعتهم دون الاحتياج إلى لغة أخرى أو وسيط بين المرشد والفوج المصري، مؤكدا أن الحجاج من الأقباط المصريين سينقلون عبر رحلات تنظم مع الشركة الوطنية «مصر للطيران».