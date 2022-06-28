جامعة حلوان تبدأ فعاليات تدشين تحالف المبادرات الوطنية لتغير المناخ

اجتمعت لجنة خبراء البيئة والتغيرات المناخية بجامعة حلوان، تفعيلا لتوصيات ورشة العمل التي عقدت في مايو الماضي بمقر كلية الاقتصاد المنزلي بعنوان «تداعيات التغيرات المناخية على الأمن الغذائي المصري»، تحت رعاية الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، والأستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وتنسيق وإشراف الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار القاضي، عميد كلية الاقتصاد المنزلي، ومستشار رئيس جامعة حلوان للتواصل المجتمعي ومؤسس مبادرة تحيا إفريقيا للتنمية المستدامة.

تداعيات التغيرات المناخية على الأمن الغذائي المصري

حضر الاجتماع ممثلو اللجنة العليا لمبادرة تحيا أفريقيا للتنمية المستدامة وممثلو المركز القومي للبحوث ومركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء، وقام الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار بعرض خطة عمل اللجنة والتخصصات المختلفة ذات العلاقة الوثيقة بالتغيرات المناخية، وتم طرح العديد من المشروعات التي تندرج تحت بند المنع والتخفيف والتكيف للتغيرات المناخية حيث سيقوم كل عضو باللجنة بتكوين مجموعة عمل في مجال التخصص وتقديم خطة عمل متكاملة تشمل الأهداف وآليات التنفيذ والجدول الزمني، ومؤشرات النجاح وكيفية قياسها، تمهيدا للاستعداد لعقد المؤتمر الاقتصادي للدول الإفريقية تحت عنوان «تداعيات التغيرات المناخية على اقتصاد الدول الإفريقية»، وأيضا العمل على إنشاء تحالف المبادرات الوطنية لتغير المناخ لتوحيد الجهود وتوزيع العمل.

درع مبادرة المليون شاب للتكيف المناخي

عُقد الاجتماع بحضور السفير الدكتور مصطفى الشربيني منسق ميثاق المناخ الأوروبي، وأمين عام الاتحاد النوعي للمناخ، وصاحب مبادرة المليون شاب للتكيف المناخي، والأستاذة الدكتورة حنان فهمي وكيل معهد بحوث الصحة الحيوانية والأمين العام للمبادرة، والأستاذة الدكتورة جهاد موسى أستاذ بمركز البحوث الزراعية ورئيس جمعية التنمية البستانية، والدكتور علاء الدين سامي حافظ مدرس الاجتماع الريفي والتنمية المستدامة بمركز بحوث الصحراء ولفيف من أساتذة الجامعة والمتخصصين.

وفي ختام الاجتماع تقدم الدكتور مصطفى الشربيني بدرع مبادرة المليون شاب للتكيف المناخي والاتحاد النوعي للمناخ للأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار القاضي، تكريما لجهوده المتميزة في قضايا البيئة وخدمة المجتمع على مدار 30 عاما متواصلة، كما تقدم الأستاذ الدكتور خالد القاضي بإهداء درع التميز لكل من الأستاذ الدكتور أحمد عبد الرشيد والأستاذ الدكتور محمد سليمان تقديرا لجهودهم في خدمة المجتمع.